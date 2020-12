Les prélèvements augmenteraient de 20% sur le thon en conserve, un secteur dans lequel le Royaume-Uni absorbe environ 40% des exportations, et augmenteraient également sur la pâte de cacao (en hausse de 4,5%) et le beurre de cacao (en hausse de 2,5%).

On soupçonne le Royaume-Uni d’attendre que le Ghana cède après une élection présidentielle de lundi – ce qu’il insiste sur le fait qu’il ne le fera pas – et d’une scission entre Mme Truss et le ministère des Affaires étrangères, qui est plus désireux d’éviter une rupture.