Brexit : De Wetherspoon à Next, les patrons qui aimaient Leave jusqu’à ce que la réalité frappe

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Dire que le Brexit était l’un des problèmes les plus controversés de l’histoire britannique récente serait un euphémisme.

Des lignes de bataille ont été tracées entre Leave et Remain avant le vote historique de 2016 qui a conduit le Royaume-Uni – finalement – à sortir de l’UE.

Mais six ans plus tard, la réalité entre en jeu et certains des Brexiters les plus ardents – y compris les chefs de grands employeurs britanniques – commencent à changer de ton.

Des révisions de l’immigration aux changements drastiques dans les voyages, certains qui ont ardemment fait campagne pour sortir du bloc, déclarent maintenant “ce n’est pas le Brexit que nous voulions”.

Nous examinons certains des sortants les plus vocaux qui ont exprimé leurs frustrations et qui n’ont peut-être pas obtenu ce qu’ils voulaient.

Le prochain Lord Simon Wolfson

Lord Simon Wolfson, patron du géant de la distribution Next, veut désormais plus de travailleurs étrangers (Médias PA)

Lord Simon Wolfson, qui était un ardent défenseur du Brexit, affirme maintenant que la politique d’immigration actuelle du Royaume-Uni freine la croissance économique.

Le patron du commerce de détail a déclaré que les entreprises devraient payer une taxe pour employer des travailleurs étrangers, afin de les encourager à recruter d’abord au Royaume-Uni.

Lord Wolfson a déclaré à la BBC : « Nous avons des gens qui font la queue pour venir dans ce pays pour cueillir des récoltes qui pourrissent dans les champs, pour travailler dans des entrepôts qui autrement ne seraient pas utilisables, et nous ne les laissons pas entrer.

“Et nous devons adopter une approche différente de la migration économiquement productive.”

Dans un article de commentaire dans Les temps lors de la campagne Leave, Lord Wolfson a déclaré que la Grande-Bretagne devait “placer sa confiance dans les efforts des 30 millions de travailleurs britanniques”.

Le pair appelle maintenant le gouvernement britannique à ouvrir ses frontières à davantage de travailleurs étrangers.

Tim Martin de JD Wetherspoons

Le patron de Wetherspoons, Tim Martin, a poussé pour No Deal (Archives PA)

Tim Martin a fait campagne pour un Brexit dur, y compris la sortie du marché unique et la fin de la liberté de circulation qui l’accompagnait.

Avance rapide jusqu’en 2021, et il a exhorté l’ancien Premier ministre Boris Johnson à créer un programme de visas “raisonnablement libéral” pour encourager les travailleurs étrangers à s’installer au Royaume-Uni.

Lors du référendum, le patron de Wetherspoon a averti que rester dans l’UE entraînerait des “conséquences économiques négatives importantes” et a qualifié de “catastrophes” ceux qui mettent en garde contre les dommages économiques que la rupture des liens avec notre partenaire commercial le plus important et le plus proche entraînerait.

Plaidant pour un Brexit sans accord en 2019, M. Martin a déclaré: “J’ai soutenu que le Royaume-Uni – et donc Wetherspoon – bénéficierait d’une approche de libre-échange, en évitant un” accord “qui implique le paiement de 39 milliards de livres sterling au UE.”

En octobre, la société a enregistré des pertes de 30 millions de livres sterling alors qu’elle luttait pour se remettre sur les rails après la pandémie

L’entreprise est confrontée à “un défi capital” pour persuader les amateurs de pub de retourner dans ses bars après s’être habitués à boire de la bière de supermarché bon marché pendant Covid, a déclaré le patron de l’entreprise.

Pâtisserie Valérie Luke Johnson

Luke Johnson a déclaré que le Brexit avait été une « déception »

Luke Johnson, président de la chaîne de boulangerie Patisserie Valerie et ancien chef de Pizza Express, était une autre figure qui a soutenu le Brexit mais a été moins impressionné par la réalité une fois qu’il s’est produit.

S’exprimant lors d’une table ronde sur l’émission Today en août, il a déclaré que le Brexit avait été une “déception”.

M. Johnson était un fervent partisan du Brexit, affirmant que la décision de quitter l’UE verrait les entreprises britanniques prospérer dans le nouvel environnement.

Mais interrogé sur l’impact du Brexit sur l’économie britannique, il a admis que cela nous a coûté de la croissance avant d’ajouter : “Je pense que si nous passons nos vies à nous punir et à refaire la dernière guerre contre le Brexit, nous n’allons pas progresser”. .”

Mais s’il a déclaré que le Brexit avait créé des problèmes pour le commerce, il était convaincu que les problèmes pouvaient être surmontés et que la situation de pénurie de travailleurs étrangers n’était pas aussi grave que prévu.

Les patrons qui soutiennent le Brexit – ont ensuite déménagé dans un autre pays

Sir James Dyson a déménagé sa résidence du Royaume-Uni – puis de nouveau (Archives PA)

Sir James Dyson et Sir Jim Ratcliffe ont tous deux été critiqués après avoir quitté le Royaume-Uni après avoir soutenu le Brexit.

Lorsque le patron de Dyson, Sir James, a annoncé en 2019 que son entreprise déplacerait son siège mondial à Singapour depuis la Grande-Bretagne, il a été accusé d’hypocrisie. Auparavant, il avait soutenu à l’approche du référendum sur le Brexit que le Royaume-Uni gagnerait plus à quitter l’UE qu’il n’y perdrait.

Cependant, dans une interview ultérieure avec la BBC, il a déclaré : « Nous sommes une entreprise britannique – j’ai beaucoup investi dans ce pays.

« Je ne peux pas fabriquer des choses ici et faire venir ici tous les composants de l’Extrême-Orient, les assembler ici et les renvoyer ensuite en Extrême-Orient. Cela ne fonctionne tout simplement pas.

En 2021, il a renvoyé sa résidence au Royaume-Uni.

Sir Jim Ratcliffe a également déménagé sa résidence dans un autre pays (Archives PA)

En 2020, Sir Jim Ratcliffe, la personne la plus riche du Royaume-Uni et Brexiteer de haut niveau, a changé sa résidence fiscale du Hampshire à Monaco en franchise d’impôt.

À l’approche du vote pour le congé, Sir Jim a offert un soutien vocal à la campagne en déclarant: “Les Britanniques sont parfaitement capables de gérer les Britanniques et n’ont pas besoin que Bruxelles leur dise comment gérer les choses.”

L’ancien leader libéral démocrate, Sir Vince Cable, a qualifié la décision du patron de la pétrochimie de “profondément cynique”.

“L’idée que nous devrions distribuer des titres de chevalier à des personnes qui n’ont aucun engagement envers ce pays est plutôt honteuse”, a-t-il déclaré.