Les ministres ont été avertis que de nouveaux obstacles auxquels sont confrontés les petits exportateurs de fruits de mer et de viande pourraient les rendre «non viables», car ils ont soulevé la possibilité de délocaliser des usines vers l’UE.

Dans un nouveau rapport, les députés de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales ont souligné que le report des contrôles sur les denrées alimentaires de l’UE entrant en Grande-Bretagne avait placé les entreprises nationales dans une situation de «désavantage concurrentiel».

Le comité a souligné que les entreprises exportant des fruits de mer et de la viande «ont dû faire face à de nouvelles lourdeurs administratives et à des contrôles à la frontière» – appelés barrières non tarifaires – depuis le 1er janvier.

La commission a également critiqué la décision de reporter les contrôles des importations de la fin de la période de transition du Brexit comme «initialement prévu» au 1er octobre, les contrôles à la frontière ne commençant qu’à partir de l’année prochaine.

« Cela a placé les entreprises britanniques dans une position concurrentielle désavantageuse et a réduit l’incitation de la Commission européenne à négocier des mesures qui allègeraient les charges auxquelles sont confrontés les producteurs britanniques », ont insisté les députés.

Le rapport souligne qu’en dépit de la résolution des «problèmes de démarrage» initiaux, les petites entreprises d’exportation de fruits de mer et de viande sont confrontées «pourraient les rendre non viables, et les usines et les emplois pourraient être délocalisés vers l’UE».

Le président du comité, Neil Parish, a félicité les entreprises britanniques pour avoir agi avec «une agilité et une persévérance incroyables pour s’adapter aux nouveaux processus d’exportation de viande et de fruits de mer avec l’UE».

«Avec les nombreux contrôles entraînant des retards et des coûts, cela n’a pas été facile», a-t-il déclaré. «Nous craignons qu’en l’absence de contrôles équivalents pour les importations de l’UE vers la Grande-Bretagne, il y aura de graves répercussions pour nos producteurs».

Le député conservateur a averti: «Même si les« problèmes de démarrage »sont réglés, de sérieux obstacles subsistent pour les exportateurs britanniques, et il est désormais impératif que le gouvernement prenne des mesures pour les réduire».

«Il doit être pragmatique dans la recherche d’un accord avec l’UE pour réduire la bureaucratie qui nuit aux deux parties et, dans l’intervalle, s’efforcer d’apporter un soutien pratique aux petites entreprises britanniques pour vendre leurs produits à l’étranger.»

La main-d’oeuvre est à la hauteur du rapport comme preuve que l’industrie a été «épuisée par l’incompréhension lamentable des ministres et le fait de ne pas divulguer des informations cruciales de l’UE dès septembre 2019».

En réponse au rapport, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le nouveau calendrier pour l’introduction des contrôles à l’importation est pragmatique et laisse aux entreprises plus de temps pour s’adapter à mesure que les restrictions de Covid-19 sont levées.»

«Nous apportons le soutien dont les entreprises ont besoin pour s’adapter à notre nouvelle relation commerciale.

«Cela comprend un fonds de soutien au Brexit pour les PME (petites et moyennes entreprises) de 20 millions de livres sterling, un soutien dédié aux pêcheurs et aux exportateurs de fruits de mer, le triplement du nombre de certificateurs officiels pour répondre à la demande et le développement de nouvelles plateformes de commerce numérique.