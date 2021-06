Brexit: David Frost dit que ce n’est pas son travail de résoudre la crise des tournées dans l’UE qui frappe les musiciens

Le ministre du Brexit, David Frost, s’est lavé les mains de la crise, forçant les musiciens à abandonner leurs tournées dans l’UE, malgré la promesse de Boris Johnson de « réparer » le problème.

Lors d’une séance houleuse avec des députés, le négociateur en chef a insisté sur le fait que ce n’était pas son travail d’essayer de trouver une solution – ce qui était le rôle des départements de la culture et des transports, a-t-il déclaré.

Lord Frost a refusé de dire que la crise serait résolue « cette année » – alors que le Royaume-Uni refuse de rouvrir les pourparlers avec Bruxelles – en disant seulement : « Nous espérons être en mesure de produire des résultats ».

Et il a minimisé la colère de grands musiciens comme Elton John, qui a accusé des ministres de mentir, car la star « a eu ses premiers tubes avant même que le Royaume-Uni ne devienne membre de l’Union européenne ».

Lord Frost a été accusé d’avoir sacrifié des artistes en tournée – désormais confrontés à des frais énormes et à des formalités administratives pour les visas, les permis de travail et le transport de matériel – au « fanatisme du Brexit contre la libre circulation ».

« Je suis désolé pour Michel Barnier », a déclaré Julian Knight, exaspéré, président conservateur de la commission de la culture des Communes, faisant référence au négociateur de l’UE.

Fin mars, le Premier ministre a déclaré aux députés qu’il « réparerait » la crise, déclarant: « David Frost – Lord Frost – est globalement chargé de faire en sorte que cela se produise ».

Mais, près de trois mois plus tard, le ministre a déclaré : « C’est de la responsabilité de DCMS [the department for digital, culture, music and sport] pour le faire avancer avec nos ambassades.

Cette position équivaut à un rejet du plaidoyer des groupes industriels en faveur d’un accord d’exemption de visa transeuropéen – que l’UE a proposé l’année dernière mais, comme L’indépendant révélé, le Royaume-Uni a rejeté.

