Brexit: comment Boris a signé la concession de l’accord avec l’Australie griffonnée sur du papier dans les toilettes

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Boris Johnson s’est trompé dans une concession commerciale cruciale sur le Brexit avec l’Australie lors d’un dîner chaotique avec le Premier ministre Scott Morrison au n ° 10, a-t-on affirmé aujourd’hui.

Il a été contraint de signer un accord post-Brexit désastreux après que les Australiens se soient emparés d’un hurleur d’écolier au sujet des quotas d’importation de viande lors des négociations.

Un responsable australien a trouvé une excuse pour se rendre aux toilettes de Downing Street, a fait rédiger à la hâte la concession de M. Johnson dans un accord formel et l’a ramenée au n ° 10 où le Premier ministre de l’époque l’a signée avant la fin du dîner avec M. Morrison.

Pour couronner le tout, M. Johnson aurait dit aux Australiens qu’il le faisait parce qu’il voulait s’excuser auprès d’eux pour l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE il y a 50 ans.

Une furieuse Liz Truss, alors secrétaire au commerce international, a tenté de défaire l’accord, mais les Australiens joyeux lui ont dit que son patron, M. Johnson, avait déjà « donné le royaume ».

Le récit extraordinaire de la façon dont l’accord commercial post-Brexit de la Grande-Bretagne avec l’Australie – condamné comme une vente par les agriculteurs britanniques – a été géré par M. Johnson est apparu sur le politique site politique.

Selon le rapport du dîner du 14 juin 2021, M. Johnson a accepté de mesurer les importations de bœuf en fonction du poids des morceaux de viande uniquement, plutôt que de la vache entière, qui est beaucoup plus lourde.

En acceptant de mesurer les exportations de viande australienne vers le Royaume-Uni par le premier, et non par le second, il a effectivement signé une augmentation massive de la quantité de viande que l’Australie peut envoyer en Grande-Bretagne, semble-t-il.

Le haut-commissaire australien George Brandis a gribouillé le bonus inattendu, s’est enfui aux toilettes pour donner à un assistant de photographier et remettre un document commercial – avant qu’il ne soit renvoyé au dîner pour que M. Johnson le signe.

M. Johnson aurait fait la concession lors d’un dîner avec M. Scott Morrison au n ° 10 (PENNSYLVANIE)

Mme Truss aurait été «livide» lorsqu’elle a appris la concession de M. Johnson au petit-déjeuner le lendemain matin. « Votre patron a déjà concédé tout le royaume », lui a dit le négociateur en chef de l’Australie, Dan Tehan, selon un ancien ministre impliqué dans les pourparlers.

M. Johnson a décrit le politique histoire comme « ordures », mais le site Web a déclaré qu’il avait parlé à cinq hauts responsables impliqués dans les négociations de chaque côté.

Le négociateur du Brexit, David Frost, était au dîner avec MM. Johnson et Morrison. Un ancien conseiller de Truss « Frost était au-dessus des détails, mais je ne pense pas que Boris l’était », ajoutant que le dîner « était très bâclé – et a finalement fini par donner plus de boeuf ».

Les conseillers ont déclaré que Mme Truss voulait que les pourparlers soient rouverts après la concession de M. Johnson – mais M. Morrison a menacé de «dire aux médias le Royaume-Uni. revenait sur son premier accord commercial post-Brexit ».

M. Johnson pensait accepter des tarifs plus généreux parce que le Royaume-Uni « avait laissé [the Australians] vers le bas » en rejoignant l’UE dans les années 1970, selon un ancien ministre.

Liz Truss aurait été « livide » lorsqu’elle a appris la concession de M. Johnson (Archives PA)

Les avocats du gouvernement britannique continueraient d’ergoter avec la partie australienne sur le poids des importations de bœuf jusqu’à la signature de l’accord en décembre 2021.

Un certain degré de compromis a été atteint en s’assurant que la sauvegarde agricole – conçue pour ralentir les importations après 10 ans en cas d’augmentation rapide – utilise les équivalents de poids carcasse initialement souhaités par les autorités britanniques.

L’accord post-Brexit, qui est entré en vigueur cette semaine, devrait stimuler le commerce bilatéral entre les pays d’environ 10 milliards de livres sterling. Mais les agriculteurs restent mécontents de la générosité de l’accès aux quotas en franchise de droits accordé au bœuf australien.

La présidente de l’Union nationale des agriculteurs (NFU), Minette Batters, a déclaré que les concessions étaient « un véritable abus de confiance pour les agriculteurs », déclarant: « La colère est toujours viscérale ».

Un porte-parole de la NFU a ajouté: « Nous savons que le gouvernement a donné beaucoup plus que nécessaire, et cela l’illustre. »

M. Johnson et le gouvernement ont été approchés pour commentaires.