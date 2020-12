Le centre utilisera un logiciel de pointe pour minimiser les énormes perturbations et les files d’attente de camions attendues lorsque le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière le 1er janvier.

Mais cette technologie, rassemblant les données de divers ordinateurs du gouvernement pour surveiller le flux de personnes et de véhicules et identifier les blocages, sera fournie par Palantir.

Sa technologie a été utilisée par l’agence ICE (Immigration and Customs Enforcement) pour arrêter les parents d’enfants non accompagnés à la frontière américaine – ce qui a conduit à leur détention, a déclaré Amnesty.

ICE l’a également utilisé pour planifier des raids massifs et procéder à des arrestations de migrants et de demandeurs d’asile, conduisant à nouveau à la séparation des enfants de leurs parents, selon le groupe des droits de l’homme.

Et Layla Moran, la porte-parole des affaires étrangères de la Lib Dem, a déclaré: «Les ministres sont clairement non seulement impliqués dans l’attribution de contrats douteux à leurs amis, mais maintenant ils donnent des contrats à des entreprises qui s’interrogent sérieusement sur leur implication dans les violations des droits humains.

«Les gens ont été à juste titre horrifiés par les actions de l’agence américaine de l’immigration et des douanes en 2018, lorsque des images de familles séparées à la frontière et d’enfants hébergés dans des cages ont été révélées.

Il a déclaré: «À la fin de l’année, nous reprendrons le contrôle de nos frontières et c’est pourquoi nous avons mis en place le nouveau centre des opérations frontalières pour surveiller et analyser les flux de marchandises et de personnes vers le Royaume-Uni en temps réel.

«Cela nous aidera à relever les défis rapidement et de manière décisive, et nous fournira davantage d’informations qui nous rendront plus sûrs et plus sûrs.»