Le secrétaire d’État aux Affaires, Kemi Badenoch, a déclaré qu’il n’y avait « aucune » chance que le Royaume-Uni conclue un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis tant que Joe Biden restait à la Maison Blanche.

Le ministre a risqué une querelle diplomatique avec le plus proche allié de la Grande-Bretagne en affirmant que le président démocrate était trop « proche » des syndicats pour conclure un accord de libre-échange (ALE).

Cela survient alors qu’un rapport affirmait que Rishi Sunak et M. Biden en étaient aux premiers stades d’un accord commercial « fondamental » entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui devrait être conclu avant qu’ils ne soient tous deux réélus en 2024.

Apparaissant à un événement en marge de la conférence conservatrice organisé par Le spectateur magazine, Mme Badnoch a été interrogée sur la possibilité d’un accord sous l’administration actuelle.

« Sous cette administration – zéro », a déclaré Mme Badenoch. Elle a déclaré que la Maison Blanche Biden entretenait « des liens très étroits avec les syndicats », opposés aux accords de libre-échange.

Lorsqu’on lui a demandé si une Maison Blanche dirigée par Trump pourrait être plus accommodante, elle n’a pas répondu directement à la question. « Un ALE est un outil. Ce n’est pas la réponse à tout. Il y a d’autres choses que vous pouvez faire. Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre l’accord de libre-échange avec le président ou son administration.»

Cela vient comme Politique a rapporté pour la première fois que les négociations sur un accord commercial « fondamental » devaient commencer ce mois-ci entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

Bien qu’il ne soit pas considéré comme un ALE formel aux yeux de l’Organisation mondiale du commerce, il devrait couvrir des domaines controversés tels que les droits du travail, les règles environnementales, les chaînes d’approvisionnement et la réglementation des services.

Il a été initialement baptisé Forum de partenariat commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni (TPF) dans le but de garantir que les deux pays peuvent « se coordonner et coopérer sur des questions de politique commerciale d’intérêt mutuel et approfondir davantage les liens commerciaux existants ».

Kemi Badenoch déclare qu’il n’y a « aucune » chance d’un accord commercial complet sous Joe Biden (Fil PA)

Des sources gouvernementales britanniques ont minimisé l’importance de cet éventuel accord « fondamental » L’indépendantpuisqu’il ne semble pas que ce soit quelque chose qui se rapproche de l’ALE promis dans le manifeste conservateur.

Un porte-parole du ministère des Affaires et du Commerce de Mme Badenoch a souligné la « Déclaration atlantique » adoptée en juin. La déclaration est un accord économique lâche visant à renforcer la collaboration dans les domaines de l’énergie, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines.

Le porte-parole a déclaré : « Le Royaume-Uni et les États-Unis étendent rapidement le travail que nous effectuons ensemble à l’ensemble de nos relations économiques, technologiques, commerciales et commerciales par le biais de la Déclaration atlantique. Les discussions avec les États-Unis sur les prochaines étapes de cet accord unique en son genre sont en cours.

Mme Badenoch – considérée comme l’une des principales prétendantes au remplacement de M. Sunak si les conservateurs perdent les élections – a été comblée d’éloges par les fidèles conservateurs cette semaine après avoir conclu un accord pour que la Grande-Bretagne rejoigne l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). ).

Le Royaume-Uni a officiellement accepté de devenir le premier pays européen à rejoindre un bloc commercial majeur de l’Indo-Pacifique – salué comme « important » malgré les prévisions estimant sa valeur à seulement 1,8 milliard de livres sterling par an.

Rappelant plus tôt cette année qu’une « promesse avait été faite » par les conservateurs concernant un accord commercial avec les États-Unis, Mme Badenoch a déclaré à la BBC : « C’était un accord avec le président précédent. [Donald Trump]. Vous ne pouvez pas forcer les pays à adhérer à des accords de libre-échange.»

L’ailière droite a utilisé son discours de conférence pour attaquer Sir Keir Starmer pour son soutien au Remain lors du référendum sur le Brexit. « Ceux qui vous disent que le Brexit est la cause de tous les problèmes le font parce qu’ils pensent que la réponse à tout est l’UE », a-t-elle déclaré.

Et Mme Badenoch a déclaré lors d’un événement en marge : « Nos opposants politiques sont obsédés par le fait de considérer chaque problème comme un Brexit – voulant sans relâche dénigrer notre pays. »