Brexit : c’est ainsi que la Grande-Bretagne pourrait réellement rejoindre l’UE

Si vous demandiez au public britannique de voter aujourd’hui, il voudrait être à l’intérieur de l’UE – c’est le verdict des sondeurs. Alors qu’est-ce qui nous arrête ?

Alors que l’opinion publique s’installe de plus en plus fermement contre le Brexit, aucun grand parti politique ne propose aujourd’hui un deuxième référendum.

Mais imaginons que la classe politique rattrape les sentiments de la plupart des Britanniques en 2023. Comment le Brexit pourrait-il être inversé ?

Le reste Gina Miller, qui s’est fait connaître en 2017 lorsque sa contestation judiciaire a empêché avec succès le gouvernement de quitter l’UE sans vote parlementaire, a un plan.

C’est faisable, dit-elle, mais ce ne sera pas simple.

L’avocate Gina Miller a poursuivi le gouvernement en justice pour le Brexit (Getty Images)

« Quels que soient les sondages et les regrets et sentiments des gens, le Royaume-Uni ne peut pas simplement rejoindre l’UE, sans comprendre le processus juridique », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

« En vertu du droit de l’UE, le Royaume-Uni est désormais un pays tiers et devrait donc présenter une nouvelle demande et suivre toute la procédure d’adhésion à partir de zéro, en vertu de l’article 49 du traité sur l’Union européenne. »

Quelles conditions la Grande-Bretagne devrait-elle remplir ?

L’article 49 – le frère un peu moins célèbre de l’article 50 (le processus formel de sortie de l’UE) – est l’article du traité de l’UE qui régit l’adhésion au bloc.

Elle stipule que « tout État européen » qui respecte les valeurs communes de l’UE et « s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union ».

Ces valeurs comprennent « la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ». En d’autres termes, la Grande-Bretagne devrait s’assurer que sa maison était en ordre.

La Grande-Bretagne devrait répondre aux soi-disant «critères de Copenhague» – une économie de marché qui fonctionne, une capacité institutionnelle à faire face au droit de l’UE et, surtout, une stabilité politique garantissant la démocratie et l’État de droit.

Il lui faudrait également le feu vert de la Commission européenne et du Conseil européen pour entamer les pourparlers.

En tant que membre récent, le Royaume-Uni ne devrait avoir aucun problème à ce stade, estime Mme Miller.

« Nous ne pouvons pas prévoir que le Royaume-Uni ne satisfera pas aux critères du traité et de Copenhague, il est donc très peu probable que le Royaume-Uni rencontre des difficultés », a-t-elle déclaré.

Que se passe-t-il alors ?

Une fois que les pourparlers ont commencé, ils pourraient ne pas être rapides.

« En moyenne, il a fallu environ neuf ans à un membre actuel entre la soumission d’une demande d’adhésion et la signature d’un traité d’adhésion », a déclaré Miller, citant des exemples tels que Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie.

Mais la Grande-Bretagne aurait un avantage sur ces pays – sa récente adhésion.

« Comme le Royaume-Uni n’a pas divergé de manière significative des réglementations de l’UE et maintient une économie stable et des institutions politiques qui fonctionnent bien, l’adhésion devrait être plus rapide », a-t-elle déclaré.

C’est vrai pour l’instant en tout cas. « Si les conservateurs gagnaient les élections générales de 2024 et poursuivaient leur programme de faible réglementation, de divergence, anti-droits de l’homme et anti-droit international, cela deviendrait beaucoup plus difficile », a déclaré Mme Miller.

« Comme il n’a fallu que trois ans à la Suède et à la Finlande entre la candidature et la signature d’un traité d’adhésion, nous ne voyons aucune raison pour laquelle ce délai n’est pas réalisable pour le Royaume-Uni. »

Qu’en est-il des opt-out britanniques ?

Lorsque le Royaume-Uni était membre de l’UE, il bénéficiait d’un certain nombre d’exemptions : l’adoption de l’euro comme monnaie, par exemple, et l’acceptation de certaines parties de la politique intérieure. Il a également bénéficié d’une remise budgétaire spéciale.

Bien que les conditions d’adhésion sur mesure ne soient pas uniques, explique Miller.

« Le Danemark a une option de non-participation à l’euro et l’Irlande a une option de non-participation à Schengen (l’accord sur l’assouplissement des contrôles aux frontières) », a-t-elle déclaré.

« La Croatie, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie n’ont pas encore rejoint l’espace Schengen mais y sont légalement obligées.

« Sept pays – la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède – sont membres de l’UE mais n’utilisent pas l’euro. »

« Nous devrons peut-être accepter que le rabais budgétaire et les arrangements spéciaux en matière de justice et d’affaires intérieures peuvent être plus problématiques, mais comme le Royaume-Uni est membre de l’UE, il profite à la fois au Royaume-Uni et à l’UE, le Royaume-Uni devrait être résolu dans toutes les négociations », a expliqué Miller.

Alors c’est tout?

La Grande-Bretagne aurait besoin de l’approbation de tous les États membres – et du Parlement européen – avant de pouvoir officiellement rejoindre.

« L’article 49 du TUE précise que les États membres doivent s’entendre à l’unanimité avant qu’un nouveau membre ne soit admis, et le Parlement doit également s’entendre à la majorité absolue de ses membres », a déclaré Miller.

« Si toutes les négociations sont conclues avec succès, la ratification et la mise en œuvre suivront. Les obstacles ne sont pas insurmontables – là où il y a une volonté, il y a un chemin !

Miller a déclaré que les principaux obstacles à la réintégration du Royaume-Uni dans l’UE « sont principalement politiques et non juridiques ».

« J’accepte que la mauvaise foi des sept dernières années rende l’UE prudente, mais le retour du Royaume-Uni est dans l’intérêt de tous les États membres de l’UE », a-t-elle ajouté.