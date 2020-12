Tobias Ellwood et Simon Hoare, tous deux présidents de comités influents de la Chambre des communes, se sont joints au premier ministre écossais Nicola Sturgeon et au maire de Londres Sadiq Khan pour demander plus de temps pour trouver un accord, afin d’éviter un effondrement perturbateur sans accord alors que le pays se débat. avec la résurgence de la crise des coronavirus.

Mais Downing Street a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de retard au départ du Royaume-Uni des structures de l’UE, y compris le marché unique et l’union douanière, qui doit avoir lieu à 23 heures le 31 décembre. Et le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également refusé de soutenir les appels à une prolongation, exhortant plutôt le Premier ministre à conclure un accord avec Bruxelles.

Après une réunion avec des experts juridiques de l’UE, des membres de haut niveau du Parlement européen ont déclaré aujourd’hui qu’il ne lui était plus possible de ratifier un accord avant la date limite de fin d’année, après que les négociateurs David Frost et Michel Barnier n’ont pas respecté leur date limite de dimanche pour parvenir à un accord.

Cependant, s’il devait y avoir un accord, selon les règles de l’UE, il pourrait être provisoirement signé par les dirigeants du bloc de 27 membres avec une ratification retardée jusqu’en 2021.

Downing Street a qualifié les pourparlers, qui se sont poursuivis aujourd’hui à Bruxelles, de «difficiles», avec des «différences significatives» subsistant dans les domaines clés de la pêche et des règles du jeu équitables en matière de normes.

Et le porte-parole officiel de Boris Johnson a rejeté l’idée d’une prolongation ou d’une période de «pause» temporaire pour maintenir les arrangements actuels au-delà de la fin de l’année.

« Le temps est évidemment très limité », a déclaré le porte-parole du Premier ministre. Mais il a ajouté: «Notre position sur une période de transition est claire. Il se terminera le 31 décembre. »

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Tobias Ellwood, président de la commission de la défense des Communes, a déclaré que les négociations commerciales avec l’UE étaient «achevées à 98%».

Mais il a ajouté: «Ce sont loin d’être des conditions idéales pour déterminer rationnellement nos conditions futures de prospérité et de sécurité. S’il n’y a pas d’accord d’ici le Nouvel An, faisons ce qu’il y a de mieux pour le Royaume-Uni et mettons le chronomètre en pause. »

Et le président de la commission de l’Irlande du Nord, Simon Hoare, a déclaré qu’il était «l’heure de la maturité» face au danger de partir sans accord de libre-échange et de passer aux règles de l’Organisation mondiale du commerce exigeant des droits de douane sur les exportations et les importations.

«Avec l’aggravation de la situation de Covid et de la période de l’année, j’aimerais vraiment voir le chronomètre temporairement arrêté sur les négociations sur le Brexit», a-t-il déclaré. «Il n’y a pas de temps parlementaire pour examiner et convenir d’un accord. La clarté quotidienne des dangers pour notre économie déjà sous pression du non-accord est alarmante. L’heure de la maturité. »

Avec 48 heures nécessaires pour rappeler le Parlement pour discuter de tout accord, le temps presse pour qu’un accord soit ratifié à Westminster avant Noël, les spéculations se concentrant désormais sur un rappel le 30 décembre pour imposer une législation à la Chambre des communes et aux lords en une seule journée.

L’eurodéputé Manfred Weber, président du plus grand groupe politique du PPE au Parlement européen (PE) et proche allié de la chancelière Angela Merkel, a déclaré qu’il était trop tard pour que l’instance approuve un accord avant la fin de l’année.

«Les jeux politiques de Westminster ont perdu trop de temps», a-t-il déclaré. «Il est désormais impossible pour le Parlement d’évaluer un accord avant la fin de l’année.

«Nous ne tamponnerons aucun texte, c’est trop important. En tant que seul organe de l’UE directement élu, nous ne devons pas précipiter notre décision. »

Et la chef du groupe socialiste du Parlement, Iratxe Garcia Perez, a déclaré: «Si l’UE et le Royaume-Uni parviennent à un accord, le Parlement européen n’aura pas le temps d’étudier le texte et de donner son approbation avant la fin de l’année. Les négociations doivent se poursuivre, mais la Commission européenne doit trouver un moyen légal de garantir un début ordonné jusqu’en 2021 sans mise en œuvre provisoire. »

Dans une indication apparente selon laquelle il s’attend à ce que le Parlement accepte d’être invité à approuver un accord rétrospectivement l’année prochaine, M. Weber a déclaré: «Nous resterons des partenaires constructifs. Des procédures alternatives sont possibles. Le Conseil et la Commission devront trouver une voie à suivre. »

Le président de la commission des affaires étrangères du PE, l’eurodéputé allemand David McAllister, devait s’entretenir lundi avec le président du parlement David Sassoli pour discuter de la voie à suivre.

Il y avait un doute quant à savoir si une extension de la transition serait légalement possible de part et d’autre de la Manche.

Le député eurosceptique Steve Baker a évoqué la loi européenne (accord de retrait) adoptée par M. Johnson plus tôt cette année, qui stipule spécifiquement qu ‘«un ministre de la Couronne peut ne pas accepter au sein du comité mixte une prolongation de la période de mise en œuvre».

Et l’expert de l’Institut pour le gouvernement, Georgina Wright, a déclaré qu’une extension serait «un champ de mines total» qui ne pourrait pas nécessairement être achevé avant la fin de l’année.

L’accord de retrait de l’année dernière fixant une date limite au 30 juin 2020 pour toute prorogation, tout retard obligerait l’UE à établir une nouvelle base juridique soutenue par un traité pour l’action, tandis que le Royaume-Uni devrait probablement adopter une loi du Parlement, a-t-elle déclaré. ajoutant: «Il est encore possible de conclure un accord et de l’appliquer provisoirement avant la fin de l’année. Cela semble – pour le moment – plus facile que d’essayer de prolonger la période de transition. «

Mme Sturgeon a déclaré que la découverte d’une nouvelle variante à propagation plus rapide de Covid-19 rendait «impératif» pour le PM d’obtenir une extension.

«La nouvelle souche Covid – et ses diverses implications – signifie que nous sommes confrontés à une situation profondément grave, et elle exige notre attention à 100%», a déclaré Mme Sturgeon.

«Il serait inadmissible de l’aggraver avec le Brexit.»

Son point de vue a été repris par M. Khan: «Risquer le chaos et l’incertitude d’un Brexit sans accord était imprudent avant même la dernière vague de cas de Covid et les nouvelles inquiétantes concernant cette dernière souche.

«Le virus se propageant rapidement et nos hôpitaux étant de plus en plus étirés, la seule chose sur laquelle le pays devrait se concentrer est de lutter contre le virus.»

Mais le dirigeant travailliste Sir Keir n’a pas soutenu les appels à une prolongation, appelant plutôt le Premier ministre à conclure un accord.

«Obtenez cet accord sur la ligne aujourd’hui ou demain, ne tardez pas», dit-il. «Les gens se sont fait promettre un accord et vous devez le livrer».

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a minimisé l’impact de l’incertitude entourant le Brexit sur les entreprises, insistant sur le fait qu’ils savaient déjà que le changement arriverait après le 31 décembre et qu’on leur avait dit de le planifier.