Après quatre ans et demi de discussions détournées, des dizaines de délais non respectés et un appel téléphonique long mais résolument improductif, la réunion en face à face de Boris Johnson avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, peut-elle sortir de l’impasse?

La décision du gouvernement britannique d’annuler certaines clauses du projet de loi sur le marché intérieur et du projet de loi sur la fiscalité est certainement utile. Cette décision intervient alors que les discussions parallèles sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord se sont soldées par un succès (apparent). Il s’agissait en fait d’une affaire inachevée dans le cadre de l’accord de retrait conclu l’année dernière et ratifié en principe cette année. L’UE pensait que le comportement du gouvernement britannique suggérait de la mauvaise foi, tandis que les Britanniques trouvaient l’insistance de l’UE sur les contrôles à travers la mer d’Irlande frustrante et peu pratique. Au moins pour l’instant, ces arguments semblent avoir été dissous, et les sandwichs au poulet peuvent être livrés dans les supermarchés de Strabane sans provoquer d’incident diplomatique ou de retour des troubles.