Boris Johnson a été accusé d’avoir vendu des agriculteurs écossais après qu’il est apparu que le marché des pommes de terre de semence valant des millions chaque année avait été exclu de l’accord commercial avec l’UE.

Une lettre envoyée à l’industrie a déclaré que les exportations de pommes de terre de semence ne bénéficieraient pas des dispositions de libre-échange parce que Bruxelles n’a pas accepté que le Royaume-Uni reste «aligné dynamiquement» sur les normes de l’UE sur le produit.

Le marché d’exportation des pommes de terre de semence vaut 90 millions de livres sterling par an vers le Royaume-Uni, dont environ un cinquième va vers l’UE et la grande majorité est cultivée en Écosse et le reste en grande partie dans le nord de l’Angleterre.

Le directeur général de Scotland Food and Drink, James Withers, a déclaré: «Cela ressemble à la fin des exportations écossaises de pommes de terre de semence vers l’UE dans un avenir prévisible. Le commerce vaut des millions par an. »

Les ventes à l’Irlande du Nord devraient également être interrompues, car la province fonctionnera dans le cadre d’accords de l’UE aux termes de l’accord de retrait de l’année dernière dans lequel M. Johnson a signé une frontière douanière en mer d’Irlande.

M. Withers a déclaré que les nouvelles négatives concernant les pommes de terre de semence étaient compensées pour les agriculteurs écossais par le fait qu’un accord commercial éviterait des droits de douane de 40 à 80% qui auraient été imposés sur les exportations de bœuf et d’agneau aux termes de l’Organisation mondiale du commerce.

La présidente du National Farmers Union, Minette Batters, s’est félicitée de l’annonce que le Royaume-Uni avait obtenu une «liste de pays tiers» permettant à ses produits agricoles d’accéder librement aux marchés de l’UE, mais a déclaré que les coûts de facilitation des échanges résultant du Brexit augmenteraient les coûts d’environ 5 à 8%.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Lire la suite

Et Mme Batters a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Pour le moment, les pommes de terre de semence n’y ont pas accès. Il y a actuellement 4000 tonnes qui attendent d’être éliminées avant la fin de l’année pour un coût de 1,5 million de livres sterling. Il ne semble pas que ces pommes de terre y auront accès avant la fin de l’année. »

Le porte-parole du Parti national écossais pour l’environnement, l’alimentation et les affaires rurales, Deidre Brock, a déclaré: « Si ces informations sont vraies, ce serait un terrible échec de négociation de la part du gouvernement conservateur et un coup dévastateur à une partie extrêmement précieuse de l’industrie agricole en plein essor en Écosse.

«Les exportations écossaises de pommes de terre de semence vers l’UE valent des millions chaque année, mais cela est menacé par les plans de Boris Johnson pour un Brexit conservateur extrême pour lequel l’Écosse n’a pas voté.

« Il est clair que les conservateurs vendent l’industrie agricole et de la pêche écossaise et planifient une trahison totale de nos communautés rurales avec un Brexit dur qui causera des dommages graves et durables aux exportations, aux emplois, au niveau de vie, aux entreprises et à l’économie.

« L’Écosse a été complètement ignorée par Westminster tout au long du processus du Brexit. Le seul résultat possible à ce stade avancé est un accord très mince et mauvais. Il est plus clair que jamais que la seule façon de protéger correctement les intérêts de l’Écosse et notre place en Europe est de devenir un pays indépendant. «