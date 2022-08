Brexit: besoin “urgent” d’un accord de protocole entre le Royaume-Uni et l’UE dans un contexte de crise du coût de la vie, avertissent les chefs d’entreprise

Le plan du gouvernement britannique de déchirer une partie de son accord sur le Brexit avec l’UE et de remplacer unilatéralement le protocole d’Irlande du Nord créera une “myriade” de nouveaux problèmes, ont averti les chefs d’entreprise.

Le groupe de travail sur le Brexit des entreprises d’Irlande du Nord – qui comprend Logistics UK, CBI NI et Manufacturing NI – a déclaré que la flambée de l’inflation signifiait qu’il y avait un besoin “urgent” de compromis avec Bruxelles.

La coalition commerciale a déclaré que le plan législatif présenté par la ministre des Affaires étrangères Liz Truss en juin mettrait en danger l’économie d’exportation de la région, ainsi que créerait des “risques juridiques et commerciaux” pour ses entreprises.

Les chefs d’entreprise ont également averti que certaines familles d’Irlande du Nord “sont parmi les moins bien placées” pour gérer la crise du coût de la vie – arguant que l’hiver difficile à venir exigeait une “résolution rapide”.

Truss et son rival à la direction des conservateurs, Rishi Sunak, se sont engagés à faire passer au Parlement le projet de loi controversé sur le protocole d’Irlande du Nord – y compris des plans pour un nouveau système de réglementation double.

Mais le groupe représentant les secteurs clés a déclaré que les plans – qui demanderaient aux entreprises vendant en Irlande du Nord de choisir s’ils se conforment aux normes de l’UE, aux normes britanniques ou aux deux – créeraient de nouvelles difficultés.

Le gouvernement souhaite remplacer les règles du protocole par un nouveau système qui créerait des canaux verts et rouges différenciant les marchandises GB destinées à être utilisées dans NI et les expéditions destinées à traverser la frontière irlandaise.

Les marchandises arrivant par la voie verte seraient libérées des formalités administratives, tandis que la voie rouge conserverait les contrôles et inspections requis par le protocole.

«Nous avons été clairs avec le gouvernement britannique sur le fait que s’il procède unilatéralement avec le projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, en particulier avec la création d’un double régime réglementaire global, cela créera une myriade de risques de réputation, juridiques et commerciaux pour bon nombre de nos entreprises, », a déclaré le groupe de travail.

“L’Irlande du Nord est l’une des régions les plus performantes en matière d’exportation de marchandises depuis la sortie de l’UE – mais cela est maintenant mis en danger”, ont ajouté les chefs d’entreprise.

Citant des chiffres montrant une inflation atteignant un sommet de 40 ans de 10,1%, le groupe de travail a appelé le Royaume-Uni et l’UE “à redoubler d’efforts pour résoudre leurs différends sur le protocole d’Irlande du Nord et trouver un accord basé sur le compromis”.

Dans une déclaration attaquant “l’inflexibilité”, la coalition a déclaré : “L’Irlande du Nord est maintenant confrontée aux hivers les plus difficiles. Nous sommes d’avis que l’ampleur du défi économique actuel est telle qu’elle exige une résolution rapide de l’impasse.

Le groupe a ajouté: «Nos communautés sont parmi les moins bien placées pour gérer la crise du coût de la vie, les ménages enregistrant la plus forte baisse des dépenses discrétionnaires de toutes les régions du Royaume-Uni cette année. La nécessité d’une résolution urgente est évidente.

Le groupe, qui comprend le Dairy Council, la Fédération des petites entreprises et la NI Food and Drink Association, a également déclaré que l’UE devait faire preuve de “beaucoup plus d’ambition” en ce qui concerne l’assouplissement des contrôles SPS (sanitaires et phytosanitaires) sur les produits agroalimentaires. .

Le chef du commerce a déclaré qu’il était possible de s’attaquer à “la charge disproportionnée imposée aux marchandises qui ne courent aucun risque matériel d’entrer dans le marché unique de l’UE”.

Truss et Sunak ont ​​insisté lors de la récente campagne électorale des conservateurs pour qu’ils maintiennent le projet de loi autorisant les ministres à abandonner le protocole existant.

La ministre des Affaires étrangères, grande favorite pour remporter la course et devenir Premier ministre début septembre, a déclaré aux membres conservateurs de Belfast qu’elle était déterminée à faire adopter la législation dans son intégralité, même si elle devait faire face à une opposition aux États-Unis.

“J’ai été très clair avec des gens comme [US House Speaker] Nancy Pelosi exactement ce que je pense à ce sujet et exactement ce que nous devons faire – j’ai continué à livrer cela », a-t-elle déclaré.

Mais Sunak a laissé la porte ouverte à de nouvelles discussions avec Bruxelles, affirmant que la législation “prendrait du temps” pour passer par les Lords, de sorte qu’il exhorterait toujours l’UE à faire des compromis sur un règlement négocié jusque-là.

Le protocole est violemment opposé par de nombreux syndicalistes d’Irlande du Nord, et le DUP bloque actuellement la formation d’une administration de partage du pouvoir à Stormont en signe de protestation.