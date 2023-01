Brexit: augmentation du nombre de Britanniques renonçant à la citoyenneté britannique depuis le vote pour quitter l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le nombre de personnes renonçant à leur nationalité britannique a décru depuis le Brexit, de nouveaux chiffres obtenus par le Indépendant faire apparaître.

Une demande d’accès à l’information montre que 868 personnes ont demandé à remettre leur passeport britannique en 2021.

Il s’agissait d’une augmentation de 30 % par rapport à 2020, et de six fois ce qu’elle était il y a dix ans – alors que seulement environ 140 personnes par an le faisaient.

Au total, 6 507 personnes ont demandé à renoncer à leur citoyenneté britannique entre 2011 et 2021.

Les raisons du renoncement varient d’une personne à l’autre, selon Maryem Ahmed, responsable du département immigration du cabinet spécialisé OTS Solicitors. “Cela dépend des préférences et des circonstances de chacun”, a-t-elle déclaré.

La raison la plus courante est lorsque quelqu’un souhaite acquérir la nationalité d’un autre pays qui, contrairement au Royaume-Uni, restreint ou interdit la double nationalité.

Mme Ahmed a déclaré qu’un ancien client avait dû renoncer à sa citoyenneté britannique pour obtenir la nationalité chinoise nécessaire pour pouvoir jouer dans une équipe de football là-bas.

Un autre client a renoncé à son passeport britannique afin de devenir un ressortissant de Singapour, ce qui est nécessaire pour accéder à certains droits dans ce pays, comme l’achat d’une propriété.

Alors que les restrictions à la double nationalité sont un problème de longue date, le Brexit a entraîné de nouvelles complications pour certains ressortissants britanniques vivant dans l’UE.

Il y a eu une augmentation du nombre de Britanniques demandant des passeports non britanniques après le Brexit, afin de bénéficier des droits de la citoyenneté européenne.

Cela inclut des pays comme la France, la Belgique ou l’Irlande

Cependant, pour d’autres pays, comme l’Espagne ou les Pays-Bas, la double nationalité britannique n’est pas autorisée dans la plupart des cas.

Et depuis la fin de 2020, des restrictions similaires sont entrées en vigueur pour ceux qui demandent la nationalité allemande.

Les ressortissants britanniques vivant dans ces pays peuvent être confrontés à un choix difficile, déclare le professeur Michaela Benson, experte en citoyenneté à l’Université de Lancaster, qui étudie la situation des ressortissants britanniques dans l’UE depuis le référendum.

Divers programmes dans ces pays leur ont permis d’obtenir des permis de séjour post-Brexit. Mais pour obtenir tous les droits – y compris de voter aux élections – cela peut signifier renoncer à leur passeport britannique afin de se naturaliser.

C’est particulièrement le cas pour les personnes en âge de travailler « qui veulent se rendre compétitives sur le marché du travail européen », a-t-elle déclaré. Avoir un passeport européen et les droits de libre circulation qu’il implique sont essentiels.

“Cela signifie que si les gens veulent les pleins droits de citoyenneté dans les pays dans lesquels ils vivent, ils devront peut-être prendre la citoyenneté de ce pays et renoncer à leur citoyenneté britannique.”

Elle a ajouté: “L’Espagne est intéressante car elle abrite probablement la plus grande population de citoyens britanniques de l’UE. Et cela a été signalé tout au long des négociations par les citoyens britanniques qui y vivaient, qu’ils n’étaient pas comme leurs compatriotes en France, qu’ils n’étaient pas en mesure d’acquérir la nationalité espagnole tout en gardant la nationalité britannique.

Renoncer à votre passeport britannique signifie renoncer à votre droit de retourner librement au Royaume-Uni, avoir besoin d’un visa pour rester dans le pays et perdre le droit de vote.

Interrogé sur l’augmentation du nombre de personnes renonçant à leur citoyenneté britannique, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «La majorité des personnes qui choisissent de renoncer à leur citoyenneté britannique le font pour acquérir ou conserver la nationalité d’un autre pays qui, contrairement au Royaume-Uni, ne permet pas pour la double nationalité.

Ils ont ajouté que toute personne qui a renoncé à sa citoyenneté peut demander à la reprendre en vertu de la loi sur la nationalité britannique, mais que cela est à la discrétion du ministre de l’Intérieur.

Il n’est pas prévu d’offrir un droit de reprise automatique.