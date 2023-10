Brexit : « Appelez-nous » sur le commerce, déclare le ministre allemand des Finances Christian Lindner

Par Faisal Islam

Rédacteur en économie

14 octobre 2023

Légende, Christian Lindner : « Je ne pense pas [the] Le Royaume-Uni profite du Brexit »

Le ministre allemand des Finances a adressé une invitation surprise au Royaume-Uni à prendre de « nouvelles mesures » dans les relations commerciales post-Brexit avec l’Union européenne (UE).

Dans une interview à la BBC, Christian Lindner a déclaré : « Si vous souhaitez intensifier vos relations commerciales avec l’UE, appelez-nous ! »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que le Royaume-Uni était ouvert à de « nouvelles opportunités » à travers le monde.

M. Lindner a également déclaré que l’économie allemande et ses approvisionnements énergétiques restaient solides.

Il est le leader des libéraux allemands, qui font partie de la coalition au pouvoir dirigée par le SPD de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz.

Lors de la discussion en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, M. Lindner a déclaré que le Royaume-Uni avait une « invitation permanente » sur de futures négociations visant à réduire les barrières commerciales, ou « les obstacles dans la vie quotidienne des affaires » qui sont apparus.

« Dans la vie quotidienne des entreprises allemandes, il y a de nouveaux obstacles depuis le Brexit… Je ne pense pas [the] Le Royaume-Uni profite du Brexit », a-t-il déclaré à BBC News.

« Nous apprécions vraiment le Royaume-Uni et ses valeurs, son peuple… et j’apprécierais vraiment, vraiment si nous pouvions intensifier nos efforts. [the trade relationship] encore une fois », a-t-il ajouté.

Selon la Chambre de commerce et d’industrie allemande, les exportations allemandes de marchandises vers le Royaume-Uni étaient inférieures de 14,1 % en 2022 à celles de 2016, année du référendum sur le Brexit.

Le Royaume-Uni est passé du troisième partenaire d’exportation au huitième rang. En combinant les échanges commerciaux dans les deux sens, le Royaume-Uni ne fait plus partie du top 10 des partenaires commerciaux allemands.

Les exportations de voitures de l’UE vers le Royaume-Uni ont diminué de près de moitié depuis le Brexit, chutant de 10 milliards d’euros (8,6 milliards de livres sterling) en valeur.

Les industries allemandes et britanniques se plaignent de la bureaucratie supplémentaire, non seulement pour les exportations de marchandises mais aussi pour les déplacements des travailleurs.

L’une des nouvelles barrières commerciales les plus immédiates pourrait être l’imposition imminente de droits de douane sur le commerce de certains véhicules électriques, qui ne sont pas éligibles à l’accord de commerce et de coopération post-Brexit avec l’UE.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait contribuer à résoudre ce problème, qui préoccupe également les constructeurs automobiles allemands, M. Lindner a répondu que le Royaume-Uni était désormais un pays tiers.

Cela fait référence à tout pays en dehors de l’UE, et dans ce cas en dehors de ses structures économiques – le marché unique et l’union douanière.

Les entreprises d’un pays tiers doivent remplir des déclarations en douane, par exemple lorsqu’elles importent ou exportent vers l’UE – qu’il existe ou non un accord commercial.

M. Lindner a déclaré : « Et donc, si [the] Le Royaume-Uni décide d’établir une relation privilégiée avec l’Union européenne et notre marché unique, vous êtes invités… Mais pour le moment, le Royaume-Uni a décidé de sa propre voie et ce sont donc ces obstacles dans la vie quotidienne. Je regrette ça ».

Une décision sur les tarifs est attendue d’ici la fin de l’année.

M. Lindner a également rencontré son homologue britannique, le chancelier Jeremy Hunt, au Maroc.

Les discussions sur la réduction des formalités administratives post-Brexit pourraient être considérées comme le fruit de relations plus apaisées avec l’UE depuis l’accord de Windsor du Premier ministre sur les règles commerciales de l’Irlande du Nord.

Le leader du Parti travailliste, Sir Keir Starmer, est connu pour avoir développé une relation de travail étroite avec le chancelier Scholz et préconise désormais ouvertement la renégociation de l’accord sur le Brexit pour qu’il fonctionne.

Une révision prévue de l’accord post-Brexit est prévue pour 2026, mais l’offre de M. Lindner suggère que l’Allemagne est disposée à agir plus rapidement.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « L’accord de commerce et de coopération est le plus grand accord de libre-échange sans droits de douane et sans quotas au monde. Il garantit l’accès au marché britannique dans des secteurs de services clés et ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises britanniques à travers le monde.

Ils ont ajouté que le Royaume-Uni et l’UE se sont « publiquement engagés » à maximiser les opportunités de cet accord.

S’exprimant de manière plus générale sur l’économie allemande, M. Lindner a nié qu’elle soit en mauvaise posture.

« L’économie allemande a prouvé sa résilience », a-t-il déclaré.

L’Allemagne est entrée en récession au début de cette année, son industrie subissant les conséquences de la flambée des prix du gaz et de l’arrêt des approvisionnements russes suite à l’invasion de l’Ukraine.