Tout comme un record battu, les négociations commerciales sur le Brexit seraient sur le point de réussir à l’aube d’une date butoir, seulement pour faire face aux mêmes vieilles différences fondamentales en matière de droits de pêche, de surveillance juridique et de concurrence loyale qui ont entravé l’Union européenne et la Grande-Bretagne pendant des mois. .

Bien que le Royaume-Uni ait quitté l’UE le 31 janvier, il reste dans le marché unique sans droits de douane et l’union douanière de l’Union jusqu’à la fin de cette année. Un accord commercial d’ici là garantirait l’absence de droits de douane et de quotas sur le commerce des marchandises entre les deux parties, mais il y aurait toujours des coûts techniques, en partie associés aux contrôles douaniers et aux barrières non tarifaires sur les services.