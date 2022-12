Brexit: 65% des électeurs disent que le retrait de l’UE s’est mal passé, selon un sondage

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Deux Britanniques sur trois pensent que le Brexit a mal tourné, selon un sondage – le plus haut niveau de négativité depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial de Boris Johnson au début de 2021.

Quelque 65% des électeurs pensent que le Brexit se passe mal et seulement 21% disent qu’il va bien, selon le dernier sondage Opinium.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré L’indépendant que les résultats reflétaient une « érosion » constante du soutien au Brexit, principalement en raison des turbulences économiques.

Sa propre analyse des sondages montre un soutien à rejoindre l’UE à 57% et à rester à 43% en cas de vote lors d’un autre référendum sur le Brexit.

“La proportion de personnes qui disent qu’elles voteraient pour se réinscrire a augmenté au cours de la dernière année”, a déclaré le professeur Curtice. “Il ne fait aucun doute qu’il y a eu une sorte de baisse du soutien au Brexit.”

Il a ajouté : « La principale explication de ce changement semble être liée aux conséquences économiques du Brexit. Nous sommes maintenant un peu plus pessimistes économiquement à propos du Brexit que nous ne l’étions.

Le professeur Curtice a déclaré que la tendance était évidente depuis que des histoires sur les rayons vides des supermarchés, le manque de chauffeurs de camion et des pénuries de main-d’œuvre plus larges sont apparues l’année dernière. “C’est l’économie qui compte, surprise surprise.”

L’expert en sondage a déclaré que l’immigration et l’augmentation des traversées de petits bateaux dans la Manche pourraient également avoir eu un impact. « Les électeurs du parti ont remarqué que l’immigration n’a pas baissé. Une des choses qui aurait pu les garder fidèles [to Brexit] n’est plus là.”

Le sondage d’Opinium de décembre montre que 31% pensent que le Brexit s’est « mal passé » et 34 % pensent qu’il s’est « très mal passé » – le plus haut niveau de négativité à propos du Brexit depuis janvier 2021, selon le Centre national de recherche sociale. Ce que pense le Royaume-Uni traqueur.

Quelque 36% ont déclaré que le Brexit s’était déroulé moins bien que prévu, tandis que seulement 8% ont déclaré qu’il s’était mieux déroulé que prévu, selon le sondage Opinium.

Cela vient alors qu’une nouvelle analyse montre que les consommateurs du Royaume-Uni ont réduit leurs dépenses plus que presque tous les autres pays industrialisés – se classant 41e sur 43 pays.

Les dépenses des Britanniques au cours des trois mois précédant septembre étaient de 3,2% inférieures aux niveaux d’avant Covid – le troisième pire parmi les principales économies, selon Financial Times une analyse.

Pendant ce temps, le professeur Curtice a déclaré que les conservateurs de Rishi Sunak devraient perdre environ la moitié de leurs députés lors des prochaines élections générales sur la base des sondages d’opinion actuels.

L’expert en sondages a déclaré que les sièges du chancelier Jeremy Hunt, du vice-Premier ministre Dominic Raab et de l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith semblent particulièrement vulnérables.

“Le Parti conservateur, pour le moment, selon les sondages actuels, perdrait en effet la moitié de tous ses députés”, a-t-il déclaré à GB News. “C’est environ la moitié et ce n’est en fait pas plus élevé que la proportion totale de tous les députés conservateurs qui sont désormais susceptibles d’être à risque.”