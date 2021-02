Un apiculteur britannique tentant d’amener 15 millions d’abeilles au Royaume-Uni a déclaré qu’on lui avait dit qu’elles pourraient être saisies et brûlées en raison des règles du Brexit.

Patrick Murfet, directeur général de Bee Equipment, souhaite importer les bébés abeilles italiennes pour son entreprise dans le Kent et aider les agriculteurs britanniques à polliniser les récoltes précieuses.

Mais les nouvelles lois qui sont entrées en vigueur après que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE signifient que l’introduction de certains types d’abeilles dans le pays est interdite.

Depuis le 1er janvier, seules les reines peuvent être importées en Grande-Bretagne. Cependant, la confusion persiste quant à savoir si d’autres types d’abeilles peuvent être introduits en Grande-Bretagne via l’Irlande du Nord.

Dans un effort pour éviter l’interdiction d’importation, M. Murfet a organisé son importation habituelle de 15 millions d’abeilles d’Italie via l’Irlande du Nord en avril – mais a déclaré qu’il avait été averti qu’elles pourraient être «détruites» s’il essayait.

«Je suis un apiculteur passionné, je le fais depuis près de 20 ans», a déclaré M. Murfet à l’Association de la presse. «C’est une situation incroyablement stupide pour un pays censé être autonome et exporter dans le monde entier.»

Avant le Brexit, M. Murfet pouvait importer un grand nombre d’abeilles provenant d’éleveurs en Italie, où le climat est plus chaud. Il a aidé l’entreprise basée à Canterbury à renforcer les filières de sélection et à augmenter le nombre de pollinisateurs à réveil précoce pour les fermes du Royaume-Uni.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Il a déclaré que ses enquêtes auprès du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales sur le raisonnement derrière l’interdiction des abeilles importées ont été accueillies dans le silence, à l’exception d’un courriel lisant: «Les importations illégales seront renvoyées ou détruites, et des mesures d’application (accusations criminelles) sera poursuivi contre l’importateur. »

M. Murfet a révélé qu’il avait déjà payé un acompte d’environ 20 000 £ pour les abeilles et qu’il risquait de perdre près de 100 000 £ de frais s’il ne pouvait pas les amener dans le pays.

Il a ajouté: «Jusqu’à présent, le département [Defra] a supervisé une politique selon laquelle le Royaume-Uni n’est que l’un des trois pays d’Europe à voir un déclin des colonies d’abeilles. Moins d’abeilles mellifères signifie moins de pollinisation, moins de fruits de premier choix et plus d’importations. »

Defra a déclaré qu’il était conscient du problème et travaillait avec les administrations décentralisées pour trouver une solution. Un porte-parole du département a déclaré qu’il fournirait des conseils aux importateurs d’abeilles et aux apiculteurs dès que possible.