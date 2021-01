Les ministres sont sous pression pour expliquer pourquoi les prélèvements sont facturés, malgré l’annonce selon laquelle un accord de dernière minute a été conclu entre le Royaume-Uni et le Ghana à la veille du Nouvel An.

« De tels tarifs punitifs ne sont clairement pas viables et il est important qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour nous soulager d’un tel fardeau », a déclaré M. Kporye.

«Avec les entreprises qui perdent 20 000 £ chaque semaine, plus ce problème reste longtemps sans solution, plus les coûts augmentent et plus il devient insoutenable, surtout à un moment où les affaires souffrent déjà», a-t-il écrit.