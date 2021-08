Brews Minus Pitchers Axford, Lauer; Rendez-vous dehors

Un aperçu de ce qui se passe autour des majors jeudi:

MANQUANT À MILWAUKEE

Les Brewers, leaders de la NL Central, mélangent à nouveau leur personnel de lanceurs avec le releveur John Axford maintenant absent pour la saison en raison de problèmes de coude et le partant Eric Lauer rejoignant les équipes qui augmentent la liste des blessés COVID-19.

Axford, 38 ans, qui a débuté cette saison au sein de l’équipe de diffusion des Blue Jays de Toronto, a lancé dans les tournois majeurs lundi pour la première fois depuis 2018. Mais il a subi des dommages importants au coude droit et a terminé pour l’année.

Lauer a commencé lundi contre Pittsburgh et a lancé cinq manches blanches. L’enfer doit s’asseoir au moins 10 jours en raison de son test de virus positif.

Lauer rejoint le plus proche des étoiles Josh Hader, les releveurs Jake Cousins, Jandel Gustave et Hunter Strickland, le voltigeur Christian Yelich et le joueur de premier but Keston Hiura sur la liste des blessés des Brewers COVID-19.

REN-FAIT

Le joueur de troisième but des Angels Anthony Rendon subira une opération de fin de saison à la hanche droite, mettant ainsi fin à une année marquée par les blessures.

Rendon était limité à 58 matchs et était absent depuis le 6 juillet avec une tension aux ischio-jambiers gauche. Le joueur de 31 ans a également raté du temps cette année en raison de blessures au genou et à l’aine.

L’équipe espère que Rendon sera prêt pour l’entraînement du printemps l’an prochain.

Rendon a signé un contrat de 245 millions de dollars sur sept ans après avoir aidé Washington à remporter les World Series 2019. Il a atteint un creux de .240 cette année avec six circuits et 34 points produits.

Rendon rejoint le triple MVP AL Mike Trout sur la liste des blessés des 60 jours. Trout a été inscrit sur la liste des blessés le 18 mai avec une élongation au mollet droit. Il a été absent plus longtemps que prévu, mais les Angels disent que le plan reste pour que les neuf fois All-Star jouent cette saison.

SE RAPPROCHER

Le leader au bâton de la Ligue nationale, Nick Castellanos, est sur le point de revenir dans l’alignement des Reds après avoir été absent depuis le 22 juillet en raison d’une blessure au poignet droit.

Castellanos s’est entraîné au bâton pendant près d’une demi-heure mercredi et le manager David Bell a déclaré qu’il pourrait être à un jour de revenir. Le voltigeur All-Star frappe. 329.

Les Reds ouvrent une série de quatre matchs à Cincinnati contre Pittsburgh.

DE RETOUR EN VILLE

L’ancien champion de home run des ligues majeures, Khris Davis, a rejoint l’athlétisme et a signé un contrat avec les ligues mineures.

Davis, 33 ans, a passé cinq saisons avec Oakland, réussissant 158 ​​circuits, avant d’être échangé aux Texas Rangers en février dernier. Le frappeur désigné a été désigné pour affectation en juin après avoir frappé 0,157 avec deux circuits et cinq points produits en 22 matchs.

Nous aimons l’avoir de retour dans l’organisation, comme l’a dit le directeur Bob Melvin. Cela lui donne l’occasion de revenir là où il était dans le passé.

Davis a dépassé la barre des 40 circuits en trois saisons consécutives de 2016 à 2018, dont un sommet en MLB de 48 en 18. Melvin espère que Davis pourra retrouver sa forme.

Ce n’est pas comme s’il avait 40 ans, dit Melvin. Nous l’avons signé avec l’espoir et l’intention qu’il commence à frapper des balles longues et qu’il puisse peut-être nous aider ici à un moment donné.

Davis a été affecté à l’équipe de l’Athletic Arizona Complex League.

Plus d'AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports

