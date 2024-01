Brewers et Rhys Hoskins finalisent un accord de deux ans

Les Brewers et joueur de premier but agent libre Rhys Hoskins sont en train de finaliser une garantie de 34 millions de dollars sur deux ans qui lui permettra de se retirer l’hiver prochain, rapporte Jeff Passan d’ESPN (Lien X). Milwaukee ajoute l’un des meilleurs frappeurs restants sur le marché libre.

Hoskins prend un contrat d’oreiller modifié après avoir raté toute la saison 2023. À la fin de l’entraînement de printemps, il s’est déchiré le LCA au genou gauche alors qu’il se retirait sur l’herbe du champ extérieur pour aligner un hélicoptère. Bien qu’il ait pu s’entraîner au bâton à la fin de la saison, il n’est jamais vraiment revenu sur la liste. Philadelphie a suggéré que Hoskins aurait pu être activé de la liste des blessés s’ils s’étaient qualifiés pour les World Series.

Alors que les Phils arrivaient à un match de la Classique d’automne, la déchirure du LCA a marqué la fin malheureuse d’un mandat productif au Citizens Bank Park. Hoskins semblait un candidat potentiel pour l’offre de qualification au début de l’intersaison. Les Phils ont opté contre le QO, déclarant qu’ils déménageaient Bryce Harper au premier but de façon permanente. Cela montrait clairement que Hoskins se dirigeait ailleurs après près d’une décennie au sein de l’organisation.

Les Phillies l’ont initialement sélectionné au cinquième tour du repêchage de 2014. Malgré le modeste stock de repêchage, il a frappé le sol dans le ballon professionnel. Il a affiché d’énormes chiffres dans les ligues mineures, se frayant un chemin vers les ligues majeures dans la seconde moitié de la campagne 2017.

Cette excellente production à la ferme présageait des chiffres forts contre les lancers de la MLB. Hoskins a récolté un clip de .259/.396/.618 avec 18 circuits au cours de ses 50 premiers matchs. Même s’il n’a pas maintenu ce rythme pendant une saison complète, il a toujours été présent au milieu de l’alignement à Philadelphie.

Hoskins a réussi entre 27 et 34 circuits au cours de ses quatre saisons complètes entre 2018 et 2022. Il a suivi un rythme similaire au cours de la saison écourtée, réussissant 10 balles longues en 41 matchs. Il a associé cela à un taux de marche supérieur à 10 % chaque année de sa carrière. Cette puissance et cette patience lui donnent un solide terrain offensif, même s’il n’a pas dépassé 0,250 au cours d’une saison depuis son année recrue.

Depuis 2018, Hoskins a affiché une ligne de frappeurs de .241/.350/.483. Il frappe dans environ un quart de ses apparitions au marbre. C’est légèrement supérieur à la moyenne de la ligue, mais ce n’est pas vraiment extraordinaire, en particulier pour un joueur qui frappe pour le genre de puissance qu’il produit. Hoskins a détruit les lanceurs gauchers avec un clip de .250/.399/.522 au cours de sa carrière. Son slash de .240/.336/.482 contre les bras de même main n’est pas aussi impressionnant mais reste solidement au-dessus de la moyenne.

Cette infraction porte le profil général. Hoskins n’offre pas grand-chose en tant que baserunner. Il s’est classé comme un défenseur légèrement inférieur à la moyenne tout au long de sa carrière. Il est peu probable que sa défense s’améliore alors qu’il a la trentaine et qu’il se remet d’une grave blessure au genou.

C’est bien pour les Brewers, qui avaient besoin d’une mise à niveau offensive. Milwaukee s’est classé 17e pour les points la saison dernière, un chiffre inférieur à la moyenne pour une équipe qui joue ses matchs à domicile sur l’American Family Field, favorable aux frappeurs. Selon la mesure du wRC+, qui s’ajuste au park, Milwaukee s’est classé 24e pour la production globale de frappes. C’était le pire de toutes les équipes en séries éliminatoires.

La première base était particulièrement problématique. Milwaukee a reçu un lamentable .231/.292/.389 depuis la première position de batte. Cela a conduit le Brew Crew à renoncer à un appel d’offres Rowdy Tellez. Milwaukee a acquis un vétéran Carlos Santana pour stabiliser le premier but pour la course d’étirement. Les Brewers sont restés en contact avec Santana cet hiver, mais ils sauteront plutôt sur l’opportunité d’une mise à niveau plus importante de l’alignement.

Le contrat correspond aux prévisions de MLBTR de deux ans et de 36 millions de dollars. Quelques cibles de rebond prioritaires ont obtenu une garantie de deux ans avec option de non-participation au cours des dernières intersaisons. C’est plus attrayant pour le joueur, qui bénéficie de plus de sécurité que ce qu’il aurait reçu avec un contrat d’un an consécutif tout en lui permettant de revenir en agence libre après une saison.

L’accord de Hoskins correspond presque à l’accord de 36 millions de dollars sur deux ans qui Michael Conforto a signé avec les Giants l’hiver dernier après avoir raté la saison 22 en rééducation suite à une opération à l’épaule. Les joueurs aiment Josh Bell (deux ans, 33 millions de dollars) et Lucas Giolito (deux ans, 38,5 millions de dollars) ont signé des pactes similaires après une fin terrible de leurs saisons de plateforme respectives. Cette structure de contrat n’est pas réalisable pour tous les candidats au rebond, mais c’est une structure que les agents libres de cet acabit à plafond plus élevé sont de plus en plus en mesure d’obtenir.

Plus à venir.