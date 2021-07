BrewDog annonce une perte de 7,4 millions de livres sterling après les réclamations de Covid et de «culture toxique»

BREWDOG a annoncé une perte de 7,4 millions de livres sterling après la pandémie de Covid au milieu des récentes allégations d’une «culture toxique» sur le lieu de travail.

La société brassicole a révélé que ses dépenses avaient dépassé ses revenus au cours des 12 mois de 2020 malgré la flambée des revenus.

L’apport annuel de la société est passé à 238 millions de livres sterling, contre 215 millions de livres sterling en 2019.

Cela survient après que la brasserie est passée à la vente en ligne après que leurs pubs à travers le Royaume-Uni ont été contraints de fermer en raison de Covid.

Les revenus en ligne de l’entreprise ont augmenté de 900% après le verrouillage du virus.

Selon le Daily Business Group, le co-fondateur James Watt a déclaré que cela avait été « l’année la plus difficile » de l’histoire de l’entreprise.

La perte financière survient après que BrewDog a été fortement critiqué par plus de 100 anciens membres du personnel dans une lettre accablante.

D’anciens employés ont critiqué l’entreprise pour avoir une « culture pourrie » et ont déclaré que l’entreprise était fondée sur un « culte de la personnalité ».

Ils ont également allégué que le personnel avait été mal traité et ont fustigé la brasserie pour de prétendus « mensonges, hypocrisie et tromperie ».

La lettre affirmait que certains travailleurs avaient un «sentiment de peur résidentiel» et ajoutait qu’ils étaient également des «problèmes de sécurité».

BrewDog s’est ensuite excusé auprès du personnel car ils ont qualifié la lettre de « bouleversante, mais si importante ».

L’entreprise a déclaré que cela « prouvait qu’à de nombreuses reprises, nous n’avions pas raison », mais a ajouté « nous avons plusieurs milliers d’employés avec des histoires positives à raconter ».

James Watt a déclaré : « Chez BrewDog, nous nous concentrons sur la création de la meilleure entreprise possible. Nous avons toujours essayé de faire de notre mieux avec notre équipe – nous avons plusieurs milliers d’employés avec des histoires positives à raconter en conséquence.

« Mais le tweet que nous avons vu hier soir prouve qu’à de nombreuses reprises, nous n’avons pas bien compris. Nous nous engageons à faire mieux, pas seulement en réaction à cela, mais toujours ; et nous allons tendre la main à toute notre équipe passé et présent pour en savoir plus.

« Mais surtout, en ce moment, nous sommes désolés.

« Il est difficile d’entendre ces commentaires, mais cela a dû être plus difficile de les dire. Nous l’apprécions et nous nous efforcerons d’honorer cet effort et ce courage avec le véritable changement qu’il mérite. »

