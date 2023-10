Brevin Randle de Louisiana Tech suspendu indéfiniment après avoir piétiné le cou d’un joueur

Le secondeur de Louisiana Tech, Brevin Randle, a été suspendu indéfiniment après avoir piétiné la nuque du joueur de ligne offensive de l’UTEP, Steven Hubbard, lors du match de vendredi soir.

Randle n’a pas été pénalisé pendant le match, mais les caméras ont filmé l’incident et déclenché un tollé sur les réseaux sociaux.

« Entraîneur [Sonny] Cumbie et moi avons rencontré Brevin Randle aujourd’hui et l’avons informé qu’il avait été suspendu indéfiniment à la suite de l’incident survenu lors du match d’hier soir contre l’UTEP », a déclaré Eric Wood, directeur des sports de Louisiana Tech, dans un communiqué samedi via ESPN. « En parlant avec Brevin , il reconnaît que son action était mauvaise et comprend les conséquences de cette action.

« Notre université, notre département d’athlétisme et notre programme de football croient en la culture, la classe et l’excellence compétitive et cela n’a en aucun cas été affiché à ce moment-là. »

L’entraîneur de l’UTEP, Dana Dimel, a laissé entendre qu’après le match, les arbitres n’avaient pas vu ce qui s’était passé.

« L’arbitre, que j’admire vraiment, est venu à la mi-temps et a dit très gentiment qu’il avait manqué le coup », a déclaré Dimel via le El Paso Times. « Ça fait partie du jeu. [The official] c’était un acte de classe. J’ai vraiment apprécié ça. »

Randle en est à sa saison senior à Louisiana Tech. Il compte 46 plaqués au total et deux sacs cette saison.

Louisiana Tech a remporté le match 24-10 derrière un retour de botté de dégagement de 67 verges de Smoke Harris pour un touché. Tire Shelton a ouvert le match avec un touché d’un mètre au sol. Le jeu a été mis en place par une capture de 85 verges et dirigé par Cyrus Allen. Le quart-arrière des Bulldogs, Jack Turner, avait une fiche de 9 sur 20 avec une passe de touché.

Shelton a terminé le match avec 104 verges au sol en 16 courses.