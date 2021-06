Brevets Samsung pliable avec deux charnières, surnommé «Z Fold Tab» avec prise en charge du S Pen

Samsung devrait fabriquer des pliables en dehors des gammes Galaxy Z Flip et Z Fold. Grâce aux rendus fournis par LetsGoNumérique en collaboration avec Sarang Sheth, nous avons une idée de ce à quoi pourrait ressembler un nouveau type de Samsung pliable. Le brevet a été déposé auprès de l’OMPI et de l’USTPO dans un délai d’un jour. Le brevet est intitulé « Méthode et dispositif pour fournir une interface utilisateur dans un dispositif électronique à écran pliable ».

Surnommé le « Samsung Galaxy Z Fold Tab », le pliable a deux charnières avec trois sections d’affichage. Une fois complètement plié, l’espace laissé par les deux sections extérieures est suffisant pour loger un stylet S Pen et la configuration à triple caméra empilée verticalement.

L’appareil peut être utilisé dans trois configurations possibles : complètement ouvert, un côté plié ou complètement plié. L’interface s’adapte dès que le décalage est détecté. Le mode Flex est mentionné par LetsGoNumérique nous nous attendons donc à ce que les charnières articulées fassent également leur apparition ici.

Samsung a déjà breveté des pliables multifonctions comme celui-ci. Le Galaxy S-foldable que Samsung a présenté le mois dernier montre que la société envisage certainement plusieurs facteurs de forme différents avant de décider lequel ajouter à ses gammes Z. Cela dit, un appareil comme celui-ci peut ne jamais arriver sur le marché et les rendus que vous voyez sont illustrés à des fins de rapport.

Le Galaxy Z Fold3 de Samsung serait entré en production de masse et le pliable devrait toujours arriver en juillet avec le prochain smartphone Galaxy Z Flip. Samsung a récemment prédit qu’il prévoyait de vendre 7 millions d’appareils pliables en 2021 d’ici la fin de l’année.

L’avenir de Samsung repose en grande partie sur des écrans flexibles pour ses propres appareils et d’autres OEM. Nous devrions assister à une augmentation des appareils pliables mais cela devrait faire suite à une augmentation du coût moyen des smartphones. Il sera intéressant de voir si le marché acceptera définitivement les facteurs de forme pliables ou s’ils disparaîtront un jour.

