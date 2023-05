Brèves scolaires : les élèves du centre de l’Okanagan célèbrent la culture autochtone

La synergie croissante entre les écoles publiques du centre de l’Okanagan et la culture autochtone locale s’est reflétée dans une présentation aux administrateurs scolaires lors de la réunion du conseil scolaire le mercredi 17 mai.

Deux enseignants et une élève de l’école secondaire Mount Boucherie ont parlé de l’importance de la récente Journée de la robe rouge, également reconnue comme la Journée des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Xavier Robinson, un étudiant autochtone qui a récemment déménagé à Kelowna de Prince Rupert, a parlé de l’importance de la couleur rouge et de la façon dont elle est portée pour faire une pause, se souvenir et réfléchir aux vies perdues des meurtres non résolus de femmes autochtones sur la route des larmes.

« Il est important d’enseigner aux autres à ce sujet », a déclaré Robinson, qui a été assisté dans sa présentation par l’enseignante de l’Académie autochtone Mary Redfearn.

L’enseignante Carlee Mills-Doherty a expliqué aux administrateurs comment un balado en sept parties de la CBC intitulé Who Killed Alberta Williams, une femme de 24 ans retrouvée morte le long de la route des larmes près de Prince Rupert en 1989, est devenu un outil pédagogique pour ses classes depuis 2016 sur l’histoire de la culture autochtone.

Mills-Doherty a déclaré que le podcast a servi de point d’entrée efficace pour accéder à différents points de discussion avec les étudiants sur l’histoire de la culture autochtone au Canada, sur les préjugés, la justice et la représentation équitable.

« Plutôt que d’écrire des essais à ce sujet, nous nous asseyons en cercle et permettons aux étudiants de discuter de ces questions de justice sociale parfois difficiles », a-t-elle déclaré.

« Il est facile d’être submergé par le sujet de la culture autochtone, mais l’utilisation du balado comme point de discussion atténue une partie de l’anxiété que les élèves pourraient ressentir… et les aide à acquérir un plus grand sens des connaissances.

***

Le conseil scolaire a déclaré le mois de mai Mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires dans les écoles publiques du centre de l’Okanagan.

***

Deux événements dignes de mention sont ressortis de l’assemblée générale annuelle de la BC School Trustees Association qui s’est tenue à Vancouver.

L’une a été l’élection de l’administratrice Julia Fraser au poste de vice-présidente de la section BC Thompson Okanagan de la BCSTA.

L’autre a été l’occasion pour la présidente du conseil de l’éducation, Lee-Ann Tiede, de rencontrer le ministre provincial de l’Éducation et de la Garde d’enfants et d’aborder divers problèmes d’inscription croissants auxquels sont confrontées les écoles publiques du centre de l’Okanagan.

Tiede a rapporté que le ministre avait été invité à visiter les écoles du district scolaire à une date ultérieure.

***

La Central Okanagan Bursary and Scholarship Society a récemment célébré 52 ans d’aide financière aux diplômés locaux dans la poursuite de leurs études postsecondaires en organisant un thé d’appréciation des donateurs le 1er mai.

En 2002, les dons ont donné lieu à 585 bourses d’études d’une valeur de 545 315 $.

***

Deux autres jours d’importance de reconnaissance reconnus par le conseil scolaire au cours du mois de mai – le 12 mai est la journée d’appréciation des fournisseurs de services de garde d’enfants et le 12 mai est la journée de célébration des femmes en mathématiques.

***

L’école secondaire Mount Boucherie accueillera la première exposition d’art visuel de la communauté étudiante de l’école à la Peachland Art Gallery, qui ouvrira le 27 mai et se poursuivra jusqu’à la fin juin.

La galerie d’art est située au 5684 Beach Ave. au centre-ville de Peachland.

***

Les écoles publiques du centre de l’Okanagan ont accueilli un groupe de neuf éducateurs de Suède, qui ont passé une journée à visiter trois écoles pour acquérir une inspiration professionnelle et apprendre à mieux impliquer les enfants dans la lecture et l’écriture.

Les éducateurs suédois ont rencontré des enseignants, assisté à des cours, participé à des assemblées et assisté à des réunions de soutien du personnel lors de leur visite.

