Brèves scolaires : le multiculturalisme plus qu’un concept

Le multiculturalisme est un terme généreusement bafoué par les élus et les leaders communautaires.

Mais lors de la réunion du Central Okanagan Board of Education mercredi, les commissaires d’école ont été rappelés à quel point ce concept est important dans la vie des élèves.

Un groupe d’étudiants représentant une mosaïque de différents groupes ethniques a parlé d’événements multiculturels initiés par des étudiants du secondaire Rutland pour aider à briser les idées fausses sur les groupes ethniques et engager une discussion significative avec des étudiants nés au Canada.

Qu’il s’agisse d’étudiants du programme international ou de nouveaux immigrants au Canada, les activités multiculturelles qui forment un pont de terrain d’entente et de compréhension entre tous les étudiants créent un message puissant et résonnant.

“L’idée que nous apprenons sur votre culture pendant que vous apprenez sur la nôtre… nous en apprenons plus sur les traditions culturelles que nous partageons avec les autres, et la nourriture que nous aimons manger en Allemagne est souvent très similaire à celle d’autres pays”, a déclaré Mika Hruby, un étudiant international de 12e année originaire d’Allemagne.

Hakem Elesmer, 10e année (a déménagé au Canada en 2018); Shahed Al Yaseen Al Khani, 11e année (a déménagé au Canada en 2021); Mehak Parihar, 12e année (coprésident du conseil étudiant du district); Francisco Paco Guarjardo, 12e année (étudiant international du Mexique); Jean Muraille, 12e année (étudiant international de Belgique); et Lappawat Mahawong, 10e année (diplômé international de Thaïlande).

Les administrateurs ont été unanimes à applaudir le concept d’acceptation du multiculturalisme, comme l’administrateur Chantelle Desrosiers a noté que le Canadien par excellence est quelqu’un qui a deux cultures – le Canada et son pays d’origine ethnique.

Le district scolaire Central Okanagan a affiché le taux de diplomation sur six ans le plus élevé jamais enregistré pour tous les élèves, a révélé un rapport du personnel.

Les taux de diplomation – tous les étudiants, 96 %; étudiants autochtones, 86 %; et les étudiants titulaires d’un titre, 79 %.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG du district scolaire, a déclaré que l’amélioration des taux d’obtention de diplômes pour tous les élèves est et reste un objectif principal pour le district, les derniers chiffres indiquant une tendance positive pour la réussite des élèves et l’encouragement du personnel du district.

Les tentatives de diffusion de la réunion du conseil scolaire ont de nouveau été interrompues en raison de difficultés techniques, cette fois en raison de microphones défectueux qui ont empêché les administrateurs d’être entendus sur les ondes des médias sociaux.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG de la Central Okanagan Public School, a assuré que de nouveaux microphones étaient en commande et que les réunions devraient être accessibles par diffusion à partir de la réunion du conseil d’administration du 11 janvier.

Pour le dernier numéro de la publication interne du district scolaire Together We Learn, la classe de journalisme de l’école secondaire Kelowna a contribué plusieurs histoires pour augmenter la voix des élèves dans la dernière édition.

Avec les encouragements de Justin Schneider, conseiller en communication pour les écoles publiques de Central Okanagan, les élèves ont suivi les histoires assignées pour trouver des angles, mener des entrevues et contribuer aux histoires finales, photos et vidéos.

L’un des faits saillants de l’histoire était un reportage sur un programme d’expérience de travail de l’École KSS pour les étudiants handicapés, dirigé par les étudiants journalistes Ethan Jensen-Page et Ava Cudmore.

L’édition hiver 2022 de Together We Learn est publiée sur le site Web du district scolaire.

Le processus budgétaire pour les conseils scolaires semble sans fin, car le budget actuel de 2022-2023 attend les allocations finales du fonds d’amélioration des salles de classe ce mois-ci du ministère de l’Éducation pour les nombres d’inscriptions confirmés tout en établissant le processus pour le processus budgétaire 2023-2024.

La commission scolaire a été confrontée à un manque à gagner de 3,3 millions de dollars dans le budget 2022-2023 qui a nécessité des réductions de dépenses, et des incertitudes existent également concernant le budget 2023-24.

Ces incertitudes comprennent les besoins en personnel, y compris la disponibilité d’enseignants spécialisés; les besoins en espace et les problèmes de capacité, y compris les coûts supplémentaires des salles de classe portables en raison des contraintes de capacité prévues en fonction de la croissance prévue des inscriptions ; impact sur les autres niveaux de dotation en personnel ; l’impact du modeste excédent modeste sans restriction de 2021-2022 en raison des coûts supplémentaires au cours de l’exercice 2021-22 liés à la pandémie de COVID-19 ; et une annonce de financement par élève du ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants prévue en mars 2023.

Le processus pour les administrateurs et pour les commentaires des parents et des intervenants du district scolaire commence en février 2023 avec une présentation budgétaire préliminaire du personnel.

Les conseils scolaires sont tenus chaque année de soumettre au ministère, au plus tard le 30 juin, un budget équilibré pour l’année scolaire suivante.

La commission scolaire a approuvé les dates de demande d’inscription initiale pour l’année scolaire 2023-24 fixées du 30 janvier 2023, 7 h, au 17 mars.

La période de candidature d’été sera du 29 août au 31 août, après quoi les écoles pourront accepter les candidatures d’étudiants en immersion anglaise et française « hors du bassin », si l’espace le permet, avec une priorité basée sur la date et l’heure de réception de la candidature. .

Une emprise de propriété a été accordée à FortisBC à l’école primaire Anne McClymont pour permettre l’installation d’un nouveau transformateur électrique et d’un poteau électrique.

Les conseillers scolaires ont été nommés à un certain nombre de comités:

• Comité de partenariat pour la petite enfance du district : Amy Geistlinger (suppléante Lisa Guderyan) ;

• Comité de district des écoles de promotion de la santé : Lisa Guderyan (suppléant Wayne Broughton);

• Comité des droits de la personne du district : Val Johnson (suppléante Julia Fraser);

• Comité de la sécurité routière de West Kelowna : Chantelle Desrosiers (suppléante Lisa Guderyan).

Le coprésident du conseil étudiant du Central Okanagan School District, Jack Johnson, participera au Parlement des jeunes de la Colombie-Britannique à Victoria du 27 au 31 décembre.

Johnson, qui a demandé à participer de sa propre initiative, aura un siège à l’Assemblée législative pour débattre avec 96 autres représentants d’organisations jeunesse de la province âgés de 16 à 21 ans.

