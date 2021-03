«Brett a été formidable, personnellement et professionnellement», se souvient Luke Hunt, correspondant étranger basé à Phnom Penh et chroniqueur pour The Diplomat, un magazine d’actualité en ligne. «Il s’est classé parmi la poignée d’étrangers qui connaissaient vraiment le Cambodge et les pouvoirs qui l’ont fait fonctionner.»

En plus de trois décennies au Cambodge, M. Sciaroni est devenu une figure influente et bien connectée dans les cercles juridiques et commerciaux et a fourni au gouvernement du Premier ministre Hun Sen des avis juridiques qui comprenaient une justification de la prise du plein pouvoir par le Premier ministre. lors d’un violent coup d’État en 1997.

