Brett Young annonce une tournée 2023 avec Morgan Evans et Ashley Cooke

Brett Young rejoint la longue liste des chanteurs country qui ont annoncé des tournées pour 2023. Morgan Wallen, Luke Combs, Blake Shelton, Hardy, Kenny Chesney et George Strait font partie de ceux qui ont annoncé des concerts pour la nouvelle année.

Young entame sa tournée “5 Tour 3 2 1” à Columbus, Ohio, en mars et se termine à Los Angeles, Californie, en mai.

Young passera par 18 sites aux États-Unis pour la prochaine tournée, y compris des arrêts à Pittsburgh, en Pennsylvanie; Boston, Massachusetts; Birmingham, Alabama; et Chattanooga, Tennessee.

Le chanteur country sera rejoint par le chanteur “Over For You” Morgan Evans et l’artiste country derrière “Back in the Saddle”, Ashley Cooke. Young et Cooke ont collaboré sur la chanson de 2022 “Never Til Now”.

Young a sorti son album éponyme en 2017 et a depuis sorti “Ticket to LA” et “Weekends Look a Little Different These Days”. Il a également sorti un album de Noël, “Brett Young & Friends Sing the Christmas Classics”, en 2021, qui comprenait des collaborations avec Colbie Caillat, Darius Rucker, Sam Fischer, Maddie & Tae, Chris Tomlin, Dann Huff et Phil Wickham.

Les billets pour la tournée 2023 de Young seront mis en vente le 2 décembre à 10 h, heure locale.

Dates de la tournée 2023 de Brett Young :

30 mars, KEMBA Live !, Columbus, Ohio

31 mars, Stage AE, Pittsburgh, Pennsylvanie

01 avril, Agora Theatre & Ballroom, Cleveland, Ohio

06 avril, Palais de Louisville, Louisville, Kentucky

07 avril, Rosemont Theatre, Rosemont, Illinois

08 avril, Manège militaire, Minneapolis, Minnesota

20 avril, MGM Music Hall à Fenway, Boston, Massachusetts

21 avril, The Met, Philadelphie, Pennsylvanie

22 avril, The Fillmore, Silver Spring, Maryland

26 avril, Elmwood Park, Roanoke, Virginie

27 avril, Harrah’s Cherokee Center, Asheville, Caroline du Nord

28 avril, Avondale Brewing Company, Birmingham, Alabama

29 avril, Soldiers and Sailors Memorial Auditorium, Chattanooga, Tennessee

12 mai, Town Toyota Center, Wenatchee, Washington

13 mai, Amphithéâtre KettleHouse, Bonner, Montana

18 mai, Hard Rock Hotel and Casino Sacramento, Wheatland, Californie

19 mai, Santa Barbara Bowl, Santa Barbara, Californie

20 mai, The Greek Theatre, Los Angeles, Californie