Brett Maher rate le record de la NFL de quatre PAT lors de la victoire des Cowboys sur les Buccaneers

Les Cowboys de Dallas ont écrasé Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay, alors que Dak Prescott a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière pour remporter son deuxième match éliminatoire. Mais ce fut une soirée douloureuse pour un joueur des Cowboys en particulier – le botteur Brett Maher.

Maher est entré dans l’histoire en ratant quatre points supplémentaires, ne réussissant pas ses coups de pied après chacun des quatre premiers touchés des Cowboys avant de finalement diviser les montants à sa cinquième tentative.

Aucun botteur n’avait jamais manqué quatre points supplémentaires dans un seul match de saison régulière ou de séries éliminatoires de la NFL datant de 1948, selon les recherches de FOX Sports. Le botteur des Packers de Green Bay Mason Crosby a raté quatre buts sur le terrain et un point supplémentaire lors d’un match de 2018, et l’ancien botteur des Chicago Bears Cody Parkey a déjà frappé les montants sur quatre coups de pied au cours d’un match, mais seulement deux d’entre eux étaient des tentatives de points supplémentaires.

Une partie de la raison d’un taux de réussite aussi élevé sur les points supplémentaires au cours de l’histoire de la NFL est que des points supplémentaires ont été tentés à 20 mètres de distance pendant la majeure partie de l’existence de la ligue.

La NFL a choisi de déplacer la distance d’essai de points supplémentaires à 33 mètres en 2015, mais le taux de conversion reste supérieur à 92%. Aucun botteur n’a raté plus de deux tentatives de points supplémentaires dans un match tout au long de la saison régulière 2022, et seulement deux – les Bears’ Cairo Santos et Greg Joseph des Minnesota Vikings, ont raté plus de quatre tentatives de points supplémentaires au total. Maher n’a raté que trois des 53 PAT en saison régulière.

Ses malheurs sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux, avec tout le monde, du botteur du Temple de la renommée Morten Andersen à l’ancienne star des Cowboys Dez Bryant en passant par Merriam-Webster.

