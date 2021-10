Brett Kavanaugh testé positif au Covid-19

Le juge adjoint Brett Kavanaugh a été testé positif pour Covid-19, une infection à percée rare. Il était complètement vacciné depuis janvier. Il ne présente actuellement aucun symptôme du virus.

« La femme et les filles du juge Kavanaugh sont également entièrement vaccinées et elles ont été testées négatives jeudi », a déclaré la porte-parole Patricia McCabe. « Par mesure de précaution, le juge et Mme Kavanaugh n’assisteront pas à l’investiture du juge Barrett ce matin. »





McCabe a noté que tous les autres juges avaient été testés et que leurs tests étaient négatifs pour Covid-19. Kavanaugh a été testé positif avant la cérémonie d’investiture de la juge associée Amy Coney Barrett.

On ne sait pas comment le résultat du test positif de Kavanaugh affectera plaidoiries en personne devant la Cour suprême, qui devaient reprendre lundi pour la première fois depuis le printemps 2020.