Andre Savelio du Hull FC est abordé par Joe Arundel (à gauche) et Ryan Hampshire de Wakefield Trinity

Brett Hodgson a salué l’unité de Hull alors que son équipe se battait pour un triomphe 20-14 sur Wakefield sans victoire.

Carlos Tuimavave a croisé à sept minutes de la fin pour sceller la victoire des Noirs et des Blancs, qui ressentaient encore les effets du premier match nul de la Betfred Super League à l’époque du Golden Point contre Warrington dimanche dernier.

Wakefield a apprécié la majeure partie de la bataille territoriale et a eu plusieurs chances de remporter sa première victoire de la saison, mais la défense en acier de Hull est de nouveau apparue au stade KCOM.

Hull reste invaincu sous l’entraîneur-chef Hodgson après quatre victoires et un nul en cinq matches et l’Australien était ravi de l’effort défensif et collectif de son équipe.

« Je pense qu’il est facile de sous-estimer l’effort et l’énergie que nous avons utilisés lors du match de la semaine dernière », a déclaré Hodgson.

«Warrington a utilisé beaucoup d’énergie de notre système et le fait qu’après un redressement de cinq jours, je pense que nous avons vu cela affecter notre système d’attaque aujourd’hui.

« Mais défensivement, nous avons travaillé aussi dur que je l’ai vu toute l’année et je suis vraiment fier de cela.

«J’apprends des choses sur le groupe chaque jour et ce que j’ai appris aujourd’hui, c’est que sous un peu d’adversité, le dos contre le mur, nous avons trouvé les bonnes réponses pour la majorité des questions.

« Je pense que la façon dont nous avons été galvanisés pour travailler ensemble, en particulier lorsque Bureta (Faraimo) a reçu un carton jaune, nous avons juste continué à revenir. »

Joe Cator a produit une autre démonstration de travail acharné et le rameur arrière a été sur le terrain pendant plus de 160 minutes au cours des deux matchs au cours des cinq jours de rotation au stade KCOM.

« Ouais, excellent », a déclaré Hodgson à propos de Cator. « Joey a fait beaucoup de travaux de nettoyage qui n’ont probablement pas été vus, dans et autour des trucs de mêlée. Il portait le ballon fort, il était une présence physique. »

Le patron de Wakefield, Chris Chester, était provocant après la défaite – leur cinquième toutes compétitions confondues cette saison – et était confiant que les résultats seront bientôt revisités.

« Je pensais que nous avions fait une très bonne fouille ce soir. Nous avons joué pendant 80 minutes. Nous ne nous sommes tout simplement pas aidés », a déclaré Chester.

«Il y a un groupe là-bas qui est vraiment en train de se casser les tripes et nous en tirons le plus possible.

« Vous ne pouvez pas blâmer l’effort, vous ne pouvez pas blâmer l’effort des quatre dernières semaines. Nous manquions juste un peu de la qualité que Hull a dans leur équipe, c’est le haut et le bas de celui-ci. »

«Nous faisons confiance à ce que nous faisons, nous faisons confiance au processus et je suis assez confiant que les résultats sont imminents.

« C’est le cinquième match à l’extérieur contre quatre des cinq premiers de l’année dernière et vous devez jouer pendant 80 minutes.

« C’est juste frustrant pour les joueurs parce que je pensais que leurs efforts étaient à nouveau très bons. Nous étions bien dans ce match et déçus de ne pas repartir avec les points. »