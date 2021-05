Brett Gosper, responsable de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni, discute de l’expansion au-delà du potentiel de Londres et de l’Allemagne en tant qu’hôte | Nouvelles de la NFL

Brett Gosper, responsable de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni (AP Photo / Koji Sasahara)

Le directeur de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni, Brett Gosper, a déclaré qu’il est possible que des équipes puissent explorer des opportunités de jouer dans d’autres endroits à travers la Grande-Bretagne, mais ajoute qu’il faudra une « enquête méticuleuse » pour que les stades potentiels répondent aux exigences logistiques.

Les 28 matchs des International Series à venir au Royaume-Uni depuis 2007 ont été disputés dans la capitale, le stade de Wembley ayant accueilli les 15 premiers sur ses 23 au total.

Le stade de Twickenham a joué contre trois entre 2016 et 2017, avant que le stade polyvalent Tottenham Hotspur ne fasse ses débuts en tant que lieu prêt à l’emploi de la NFL avec deux matchs lors de son ouverture en 2019.

Ce dernier est maintenant prêt à accueillir le retour de la NFL au Royaume-Uni en 2021 après un an d’absence en raison de la pandémie de coronavirus lorsque les Falcons d’Atlanta affrontent les Jets de New York et les Jaguars de Jacksonville affrontent les Dolphins de Miami en octobre.

Jeux NFL Londres 2021 Dimanche 10 octobre Jets de New York aux Falcons d’Atlanta Stade de Tottenham Hotspur Dimanche 17 octobre Miami Dolphins @ Jacksonville Jaguars Stade de Tottenham Hotspur

Mais avec la croissance rapide du jeu à travers les îles britanniques, amplifiée par des chiffres record de visionnage du Super Bowl de plus de quatre millions, il y a la question de plus en plus importante de savoir si la NFL peut et si elle va déménager dans d’autres villes.

« C’est certainement possible », a déclaré Gosper aux journalistes du Tottenham Hotspur Stadium. « Je ne connais pas la probabilité que cela se produise, mais il est certainement possible que cela se produise. Londres n’a pas de monopole, eh bien il le fait actuellement, je suppose, d’avoir un terrain et un stade qui répondent aux exigences d’un match de la NFL. il n’y en a pas trop dans le pays qui peuvent faire cela.

« Ce (stade des Spurs) se trouve être un stade spécialement construit à bien des égards, Tottenham se double d’un vrai terrain de la NFL, ce qui est passionnant. Les quatre équipes qui sortent en octobre n’ont jamais joué ici et celles qui ont dit que c’était comme jouer un match de la NFL dans un des meilleurs stades de la NFL et bien sûr, Wembley et Twickenham ont satisfait à ces arrangements.

« Dans d’autres parties du pays, vous auriez à faire une enquête méticuleuse pour vous assurer que cela était possible pour toutes les choses qui sont un événement de la NFL, pas seulement sur le terrain mais autour de lui, le hayon, tout ce qui fait partie de la pose sur une émission sur laquelle la NFL s’allonge, mais c’est très possible.

« Certains propriétaires peuvent avoir des affinités avec différentes régions autres que Londres, alors ils souhaiteront peut-être y emmener leur équipe. »

La famille Glazer possède actuellement à la fois Manchester United et le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers, Stan Kroenke possède Arsenal et les Rams de Los Angeles et les 49ers de San Francisco ont récemment augmenté leur participation dans Leeds United, présentant comme Old Trafford et Elland Road comme tout simplement quelques exemples de destinations possibles en dehors de Londres si les parties respectives souhaitent unir leurs intérêts commerciaux d’une manière ou d’une autre.

« Nous ne sommes pas confrontés à cette situation, mais je pense que vous devez faire preuve d’ouverture d’esprit sur ces choses », a ajouté Gosper. « Pas de problème en principe avec le fait de jouer au Royaume-Uni, bien sûr, si c’est quelque chose qu’un propriétaire voulait faire avec son match à domicile, vous devriez le considérer très sérieusement. »

L’Allemagne est également devenue un marché en croissance pour la NFL à explorer aux côtés du Royaume-Uni et du Mexique à la lumière de la popularité du sport après les jours de la NFL Europe, qui a vu cinq équipes allemandes s’affronter dans la ligue entre 1991 et 2007.

À partir de 2022, les équipes devraient être autorisées à conclure leurs propres accords de marketing internationaux en dehors du rayon habituel de 120 km, ce qui permettra aux clubs de négocier des matchs dans d’autres sites et pays.

Les fans britanniques regardent les Texans de Houston et les Jaguars de Jacksonville au stade de Wembley en novembre 2019 (AP Photo / Ian Walton)

« Alors que pour le moment les Jags ont cette excellente relation avec les fans de Londres et de Wembley, et nous espérons que cela continue, rien n’empêche les équipes de décider par elles-mêmes qu’elles joueront des matchs à domicile à Londres si c’est un marché qu’elles » re ciblage ou même en Allemagne », a poursuivi Gosper.

« En ce qui concerne l’Allemagne, nous allons examiner la viabilité et l’attrait de jouer à un jeu dans le cadre de ces quatre matchs désignés de la Série internationale au cours de la prochaine période. Nous en saurons un peu plus dans les mois à venir.

« De toute évidence, c’est un marché aussi important à bien des égards que le Royaume-Uni, vous avez 19 millions de fans en Allemagne et 16 millions ici et certainement sur toutes sortes d’autres critères, les scores du Super Bowl, la marchandise et tout le reste. L’Allemagne dépasse en fait le Royaume-Uni dans un certain nombre de domaines, c’est donc un marché en forte croissance et qui continue de croître de manière assez significative.

« Nous pensons qu’en général, c’est une proposition très intéressante d’avoir un jeu en Allemagne. La bonne façon de le mettre en place, la viabilité, le modèle d’hébergement, tout cela doit être examiné et nous travaillons là-dessus pour le moment et nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans un mois ou deux. «

Gosper estime que les équipes affichant l’intention d’élargir leurs aspirations commerciales au-delà de leurs marchés traditionnels sont un signe positif en ce qui concerne la croissance continue de l’International Series.

En ce qui concerne le potentiel de l’Allemagne en tant que pays hôte, la capacité du Royaume-Uni à maximiser la NFL en tant qu’élément permanent de son paysage sportif peut servir de modèle.

« Le Royaume-Uni fournit un modèle dans de nombreux domaines et beaucoup de succès au Royaume-Uni et certains des échecs du passé nous aideront à atteindre un très bon emplacement et à proposer un modèle en Allemagne qui devrait être très réalisable », a expliqué Gosper.

« Nous devons nous assurer que les stades sont corrects, la taille, il y a énormément de logistique et d’échelle requises d’un hôte pour les jeux eux-mêmes.

« Nous rechercherons des partenaires qui peuvent nous aider avec l’héritage et la communauté et non seulement en étant un événement qui a lieu une fois par an, mais en étant quelque chose qui a une présence tout au long de l’année. Vous recherchez une relation profonde avec l’un des les villes et régions d’Allemagne. «

Gosper a noté que la NFL prévoyait des foules à pleine capacité lors des deux matches de Londres de cette année, Wembley visant déjà un minimum de 50% pour la finale de l’Euro 2020 de juillet.

