Brett Goldstein veut tirer le meilleur parti de cette « fenêtre » dans sa carrière

Dans le secteur du divertissement, chaque emploi est votre dernier emploi. C’est l’état d’esprit que Brett Goldstein a adopté au cours de la première étape de sa carrière, travaillant régulièrement en tant qu’écrivain et acteur, ainsi que podcasteur, mais même maintenant, après avoir acquis une renommée internationale grâce à son travail sur la série à succès Apple TV+ « Ted Lasso ». », il sent toujours qu’il doit se dépasser aussi fort que possible.

« J’ai toujours été comme ça, travaillant sur 12 choses à la fois », a déclaré Goldstein dans une récente interview avec The Hollywood Reporter. «Mais il a fallu de très nombreuses années avant que quiconque ne voie quoi que ce soit sur lequel je travaillais. Il y a une fenêtre ici, et je ne sais pas combien de temps cette fenêtre reste ouverte. Autant en profiter avant la fermeture. Je l’aime aussi vraiment, putain. Alors, pourquoi ne ferais-je pas tout cela, à part peut-être dormir un peu et avoir une vie émotionnelle ? Je peux dire cela comme une blague et aussi le penser vraiment : l’un des avantages d’être un bourreau de travail est que vous n’avez pas le temps de vous arrêter et d’être triste.

Et pourtant, l’un de ses projets les plus récents, la comédie dramatique sur la santé mentale « Shrinking », traite précisément de cela. La série a été co-créée avec ses collègues de « Ted Lasso », Bill Lawrence et Jason Segel, qui ont tous deux estimé qu’il était important d’inclure Goldstein en tant que partenaire créatif, mais également en tant que collègue interprète.

« Bill avait essayé de me faire faire au moins une apparition, quelque chose de drôle », a déclaré Goldstein. « Ensuite, nous avions écrit ce personnage pour la saison deux, et nous étions sur le point de le choisir lorsque Jason nous a amenés, Bill et moi, dans sa caravane et a dit : ‘Pourquoi Brett ne joue-t-il pas ce rôle ?' »

Plutôt que de s’appuyer sur le sens de l’humour grandiloquent et grincheux de Goldstein, le rôle voit l’acteur s’engager dans un territoire plus dramatique, ce dont Lawrence n’était pas sûr au début.

«Bill m’a dit : ‘Je ne le vois pas.’ Mais il m’a appelé le lendemain matin et m’a dit quelque chose de très sincère », a déclaré Goldstein à THR. « Il a dit : ‘Je pense que tu es un véritable artiste, et si tu penses que tu peux le faire, je te soutiendrai.’ C’était effrayant, mais merde, essayons. Quelque chose d’effrayant, tu devrais probablement le faire.

Quant aux projets de retour à la saison 4 désormais officielle de « Ted Lasso », Goldstein n’a aucune idée de ce qui l’attend et a été surpris, comme tout le monde, d’apprendre que la série arrivait.

« Je n’en sais vraiment rien », a-t-il déclaré. « Un plan sera bientôt mis en œuvre, mais jusqu’à présent, le plan n’est pas mis en œuvre. »

La saison 2 de « Shrinking » sera diffusée sur Apple TV+ le 16 octobre.