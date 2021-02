Brett Gardner revient aux Yanks pour un contrat de 4 M $

NEW YORK: Brett Gardner revient avec les Yankees de New York pour une 14e saison.

Le voltigeur de 37 ans et New York ont ​​convenu vendredi d’un contrat d’un an de 4 millions de dollars, a déclaré une personne proche des négociations à l’Associated Press.

La personne s’est exprimée sous couvert d’anonymat car l’accord, d’abord signalé par le réseau MLB, a fait l’objet d’une réussite physique. L’accord comprend une option d’équipe pour 2022.

Gardner est le dernier joueur restant du dernier titre des Yankees dans les World Series en 2009.

Il avait un contrat d’un an pour 2020 avec une prime de signature de 2 millions de dollars et un salaire de 10 millions de dollars qui est devenu 2962963 dollars en salaire au prorata.Un favori des fans, il est devenu un agent libre après que les Yankees aient refusé une option de 10 millions de dollars, déclenchant un rachat de 2,5 millions de dollars. .

Gardner a frappé .223 avec cinq circuits et 15 points produits en 130 coups au bâton l’année dernière après avoir atteint le meilleur total en carrière de 28 circuits et 74 points produits en 2019 pour aller avec une moyenne de .251.

De toute évidence, il a été un excellent Yankee, mais voyez comment les choses se déroulent ici, a déclaré le manager des Yankees, Aaron Boone, mercredi à l’entraînement de printemps à Tampa, en Floride.

Boone a alors déclaré que Clint Frazier était projeté comme son défenseur gauche de départ après avoir fait de grands progrès l’année dernière lors de sa quatrième saison avec les Yankees. Le joueur de 26 ans a frappé .267 avec huit circuits et 26 points produits en 131 au bâton au cours de la saison écourtée par la pandémie, après avoir battu .267 avec 12 circuits et 38 points produits sur 225 au bâton en 2019.

