Il y a un peu plus d’un an, l’ancien quart-arrière de la NFL Brett Favre s’est retrouvé en plein milieu d’un scandale de fraude sociale après la révélation de messages texte qui semblaient suggérer qu’il connaissait l’ancien gouverneur du Mississippi. Phil Bryant a utilisé au moins 5 millions de dollars des fonds sociaux de l’État pour aider à payer un stade de volley-ball pour l’université de Favre. la fille y assiste. Favre avec véhémence l’a niébien sûr, et a affirmé qu’il n’avait « rien fait de mal » après avoir commencé à se plaindre d’avoir été « injustement diffamé par les médias ».

Eh bien, ce ne sont plus les grands méchants des médias qu’il doit affronter. Favre est enfin prêt à témoigner sous serment sur le scandale auquel il prétend n’avoir jamais sciemment participé plus tard ce mois-ci.

Selon le Presse libre du Mississippi, les avocats du Département des services sociaux du Mississippi ont déposé l’avis de déposition lundi. Le dossier indique que Jones Walker LLP « prendra la déposition de Brett Lorenzo Favre conformément aux règles de procédure civile du Mississippi à compter du jeudi 26 octobre 2023, à partir de 9h00 à l’hôtel Indigo » à Hattiesburg, Mississippi. où il vit, et que cela se poursuivra « de jour en jour jusqu’à ce qu’il soit terminé ».

Comme l’a noté le Free Press, il n’est pas clair si le témoignage de Favre sera un jour rendu public parce que l’État a demandé au tribunal de adopter une ordonnance de protection cela rendrait toutes les dépositions « confidentielles ou hautement confidentielles », ce qui est dommage car le public veut et a besoin de savoir si Favre a réalisé qu’il était une reine de l’aide sociale à part entière au nom de sa fille et de son école.

Favre n’a pas été accusé d’un crime au niveau de l’État ou au niveau fédéral, mais s’il s’attend vraiment à ce que les gens croient qu’il ne savait pas qu’il récupérait l’argent de l’aide sociale comme s’il était la vieille version blanche et riche d’Ezal de Vendrediil va devoir expliquer un échange de texte en particulier qui donne vraiment l’impression qu’il savait qu’il volait les citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables du Mississippi, le État le plus pauvre d’Amérique.

« Si vous deviez me payer, y aurait-il un moyen pour les médias de savoir d’où cela vient et combien ? » Favre a demandé à Nancy New, la leader à but non lucratif qui a plaidé coupable l’année dernière, pour annoncer des accusations de détournement de l’argent public. New a répondu en disant : « Non, nous n’avons jamais rendu cette information publique. »

Pourquoi Favre a-t-il peur que le public découvre d’où vient l’argent si l’accord était si innocent ? Il affirme maintenant qu’il est « diffamé » dans les médias, mais il craignait déjà que les médias découvrent d’où provenaient les fonds qui lui ont été offerts. Pourquoi?

« Ce genre de SMS suggère qu’il ne voulait pas que l’information soit divulguée, qu’il savait qu’il y avait quelque chose qui suggérait que cela ne serait pas favorable si elle était divulguée », a déclaré le commissaire aux comptes Shad White, qui a été le premier à découvrir le scandale de la fraude sociale. , dit Fox News numérique l’année dernière. « Et il y a aussi des SMS qui montrent que des informations lui ont été communiquées par quelqu’un à l’université selon lesquelles ils seraient nerveux à propos de l’argent affluant pour certains de ces projets. »

Il est vraiment difficile d’imaginer de quoi Favre avait si peur s’il n’avait aucune idée d’où venait l’argent, ce qui rend très difficile de croire qu’il ne va pas se parjurer s’il continue de faire l’idiot.