Brett Favre n’a pas reçu de sympathie pour la maladie de Parkinson de la part de son ancien accusateur

L’ancienne animatrice des Jets de New York, qui a accusé le quart-arrière du Temple de la renommée de lui avoir envoyé des messages inappropriés et explicites au cours de sa saison avec l’équipe, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions sur la révélation choquante de Favre.

Lors de son témoignage lors d’une audience du Congrès sur les dépenses excessives et la réforme de l’aide sociale mardi, Favre a révélé son diagnostic.

« Imaginez qu’on vous diagnostique une maladie aussi terrible et que vous n’ayez pas les ressources pour la combattre parce qu’un quarterback du Hall of Fame vous l’a volée ?

« Ce sont ces gens qui ont besoin de votre attention, de votre soutien et de votre sympathie. Et au moins, maintenant, ses photos ne seront plus nettes. Mississippi, tu mérites mieux. »

Favre a été lié à un scandale d’aide sociale dans le Mississippi, dans lequel lui-même et plusieurs autres personnalités auraient été impliqués dans le détournement de l’argent de l’aide sociale à des fins personnelles.

Lors de son témoignage devant la commission des voies et moyens de la Chambre, il a parlé de son diagnostic.

« Malheureusement, j’ai aussi perdu un investissement dans une entreprise (Prevacus) qui, selon moi, développait un médicament révolutionnaire contre les commotions cérébrales qui, selon moi, aiderait d’autres personnes », a déclaré Favre. « Je suis sûr que vous comprendrez que même s’il est trop tard pour moi parce que j’ai récemment reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson, c’est aussi une cause qui me tient à cœur. »

En 2010, deux ans après qu’il aurait envoyé à Sterger des messages inappropriés et des photos de son pénis, la NFL a enquêté sur ses allégations mais n’a pas pu conclure que le quart-arrière avait violé la politique de conduite sur le lieu de travail de la ligue.