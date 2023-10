Brett Favre : la déposition du scandale social de Miss. reportée

JACKSON, Mademoiselle. –

L’audience de déposition dans le cadre du procès civil contre le quart-arrière à la retraite de la NFL Brett Favre concernant le scandale social du Mississippi a été repoussée à la demande des avocats de l’athlète, selon un document judiciaire.

Favre s’apprête à répondre sous serment à des questions sur les dépenses abusives de l’aide sociale fédérale dans le Mississippi, où environ 77 millions de dollars de fonds publics destinés à aider certaines des personnes les plus pauvres du pays ont été utilisés pour financer des projets favoris. Favre et d’autres personnes bien connectées sont accusés de soutenir Avec l’argent. Le membre du Temple de la renommée du football professionnel fait partie des plus de trois douzaines d’accusés dans une poursuite intentée par le directeur des services sociaux de l’État pour récupérer une partie de l’argent de l’aide sociale.

Favre a nié tout acte répréhensible, a poursuivi en justice le commissaire aux comptes qui a enquêté sur les dépenses mal dépensées pour diffamation et a déclaré avoir remboursé les fonds sociaux mal dépensés.

Un avis de déposition déposé devant la Cour de circuit du comté de Hinds par les avocats du Département des services sociaux du Mississippi indique que Favre devait témoigner sous serment le 26 octobre dans un hôtel de Hattiesburg. Un document judiciaire ultérieur déposé vendredi montre que l’audience a été reportée au 11 décembre sur la base d’une demande des avocats de Favre.

Au lieu d’aller aux familles dans le besoin, environ 5 millions de dollars de fonds sociaux ont permis de financer une arène de volley-ball que Favre soutenait dans son alma mater, l’Université du sud du Mississippi à Hattiesburg, ont indiqué les enquêteurs. La fille de Favre jouait au volleyball à l’école. Un montant supplémentaire de 1,7 million de dollars a été consacré au développement d’un médicament destiné au traitement des commotions cérébrales, selon les enquêteurs, soutenu par Favre.

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Favre, bien qu’un ancien directeur du département de l’aide sociale et d’autres personnes aient plaidé coupables pour leur part dans ces dépenses inappropriées.