Brett Favre dit qu’il est “injustement sali” dans une affaire d’aide sociale

JACKSON, Miss. (AP) – Le quart-arrière à la retraite de la NFL, Brett Favre, dit qu’il est traité injustement dans la couverture médiatique d’un scandale de l’aide sociale du Mississippi, y compris à propos des paiements qu’il a reçus pour aider à financer son projet favori – une arène de volley-ball à l’université qu’il a fréquentée et où sa fille pratiquait le sport.

“J’ai été injustement diffamé dans les médias”, a déclaré Favre dans un communiqué à Fox News Digital, qui a été publié mardi. “Je n’ai rien fait de mal, et il est plus que temps de remettre les pendules à l’heure.

“Personne ne m’a jamais dit, et je ne le savais pas, que les fonds destinés aux bénéficiaires de l’aide sociale allaient à l’Université ou à moi”, a déclaré Favre. “J’ai essayé d’aider mon alma mater USM, une université publique de l’État du Mississippi, à collecter des fonds pour un centre de bien-être. Mon objectif était et sera toujours d’améliorer les installations sportives de mon université.

C’est l’une des rares déclarations publiques que Favre a faites sur la plus grande affaire de corruption publique du Mississippi impliquant le gaspillage de dizaines de millions de dollars d’aide sociale destiné à aider certaines des personnes les plus pauvres dans l’un des États les plus pauvres des États-Unis.

Favre ne fait pas face à des accusations criminelles. Il fait partie de plus de trois douzaines de personnes ou d’entreprises poursuivies par le département des services sociaux du Mississippi.

La poursuite civile a été déposée en mai et indique que les accusés ont « gaspillé » plus de 20 millions de dollars du programme anti-pauvreté d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.

Favre a remboursé 1,1 million de dollars qu’il a reçus pour les frais de parole du Mississippi Community Education Center, un groupe à but non lucratif qui a dépensé l’argent de la TANF avec l’approbation du Département des services sociaux. Mais, le vérificateur d’État Shad White a déclaré que Favre devait encore 228 000 $ d’intérêts.

En octobre 2021, Favre et White se sont livrés à une discussion sur les réseaux sociaux à propos de White disant que Favre avait accepté les 1,1 million de dollars mais ne s’était pas présenté pour des allocutions.

«Bien sûr, l’argent a été rendu parce que je ne prendrais jamais sciemment des fonds destinés à aider nos voisins dans le besoin, mais pour Shad White de continuer à pousser ce mensonge selon lequel l’argent était pour des événements de non-présentation est quelque chose sur lequel je ne peux pas rester silencieux, », a écrit Favre.

La directrice de l’organisation à but non lucratif, Nancy New, a plaidé coupable en avril à des accusations de détournement de fonds sociaux, tout comme son fils Zachary New, qui a aidé à diriger le centre. Ils attendent la condamnation et ont accepté de témoigner contre d’autres.

Dans un dossier déposé devant le tribunal le 12 septembre dans le cadre de la poursuite civile, un avocat du centre d’éducation communautaire du Mississippi a publié plusieurs messages texte d’environ 5 millions de dollars en aide sociale qui ont été versés au centre de volley-ball. Les messages étaient entre Nancy New et Favre, entre Favre et l’ancien gouverneur du Mississippi Phil Bryant et entre Bryant et New. Les messages étaient de 2017 à 2019, lorsque le républicain Bryant était encore gouverneur.

Ce dossier judiciaire indiquait que le centre à but non lucratif avait accepté de payer 1,1 million de dollars à Favre “pour quelques spots radio” pour aider à financer l’arène de volley-ball, qui était également appelée centre de bien-être du campus. Favre avait accepté de diriger les efforts de collecte de fonds pour construire l’installation sur le campus de Hattiesburg.

Selon des documents judiciaires, Favre a envoyé un texto à New le 3 août 2017, au sujet du paiement qui lui a été fait pour avoir parlé : « Si vous deviez me payer, est-ce que les médias pourraient de toute façon savoir d’où cela vient et combien ?

New a répondu: “Non, nous n’avons jamais eu cette information rendue publique. Je comprends cependant que tu sois mal à l’aise à ce sujet. Voyons ce qui se passera lundi avec la conversation avec certaines personnes de Southern. Peut-être que ça va cliquer avec eux. Avec un peu de chance.”

Favre a répondu: “Ok merci.”

Le lendemain, New a envoyé un SMS à Favre : “Wow, je viens de raccrocher avec Phil Bryant ! Il est à bord avec nous ! Nous allons le faire !”

Favre a joué au football à l’Université du sud du Mississippi avant de rejoindre la NFL en 1991. Sa fille a commencé à jouer dans l’équipe de volley-ball de l’école en 2017.

Favre a déclaré mardi dans la déclaration à Fox News que les agences d’État avaient fourni de l’argent au Mississippi Community Education Center, qui a ensuite donné de l’argent à l’Université du sud du Mississippi “le tout avec la pleine connaissance et l’approbation des autres agences d’État”, y compris le conseil qui gouverne Les huit universités publiques du Mississippi, le bureau du gouverneur et le bureau du procureur général.

Les organes de presse ont déjà signalé l’implication du conseil d’administration de l’université d’État, du bureau du gouverneur et du bureau du procureur général dans l’approbation de fonds pour l’arène de volley-ball.

“On m’a dit que le travail juridique pour s’assurer que ces fonds pouvaient être acceptés par l’université était effectué par des procureurs et des employés de l’État”, a déclaré Favre.

