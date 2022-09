Breton le grand requin blanc dessine un incroyable “autoportrait” avec un traceur GPS tout en traquant l’océan

BRETON le grand requin blanc a dessiné un incroyable “autoportrait” avec un traceur GPS en traquant la prière dans l’océan.

Les scientifiques marins qui traquaient l’intrépide prédateur sous-marin ont été stupéfaits par la découverte bizarre.

Breton le grand blanc a utilisé un traceur GPS pour graver un dessin de requin 1 crédit

Le grand blanc nacré a été équipé d’un dispositif de repérage par des chercheurs en 2020 1 crédit

La bête marine de 13 pieds, nommée d’après le Cap-Breton au Canada, a été équipée d’un dispositif de repérage dans le cadre d’un programme de recherche de l’organisme de bienfaisance pour la recherche océanique OCEANRCH en Nouvelle-Écosse en septembre 2020.

Ce qu’ils ont découvert deux ans plus tard les a laissés dans un état de choc et d’incrédulité.

La créature avait voyagé le long de la côte est des États-Unis au large du New Jersey, Chincoteague, Virginie et Long Bay, Caroline du Sud – esquissant le contour d’un requin alors qu’il nageait.

Les scientifiques ont pu suivre les mouvements de Breton à chaque fois qu’il faisait surface.

Breton s’est créé une “tête” en faisant surface sur les côtes de la Floride et des Carolines.

Les données de suivi montrent la forme d’une “nageoire dorsale” émergeant autour de Washington DC et de New York et une “queue” autour de la Nouvelle-Écosse, au Canada.

Il y a même le contour d’une nageoire pectorale, qui se trouve sur le côté d’un poisson, lorsque le requin a fait un chemin soudain mais clair en forme de triangle dans l’océan et retour.

L’incroyable image a été partagée en ligne et a reçu des commentaires hilarants.

“Scientifique de niveau prédateur Apex à la traîne”, a plaisanté un utilisateur de Twitter.

“Jaws ? Plus comme Draws”, a plaisanté un second.

Breton a été marqué pour la première fois le 12 septembre 2020 sur l’île Scaterie en Nouvelle-Écosse.

Le 21 septembre de cette année, à 3 h 29, il a été marqué au large de la baie de Plaisance au Québec.

Ce n’est pas la première fois que ce blanc nacré fait la une des journaux.

En juin, Breton a été retrouvé caché près du système de lagon de la rivière Indian en Floride.

En mai, la bête de 1 500 livres qui mesure plus de 13 pieds de long a été repérée dangereusement près de la côte de la Caroline du Nord.

Le retour à la nage vers l’état ensoleillé est d’environ 1 500 milles.

Plusieurs requins ont été suivis dans les eaux au large des Carolines au cours des deux dernières années.

En avril, trois grands requins blancs ont été suivis à un endroit similaire, y compris le plus grand requin mâle à être marqué par OCEARCH.

Mahone, qui mesure 13 pieds 7 pouces et pèse 1 701 livres, a été rejoint par deux grands blancs plus petits.

Ulysse, un requin de 12 pieds et 990 livres qui a été détecté au large des côtes le 6 avril, et Tancook, un requin juvénile de 10 pieds et 715 livres, a cinglé le 10 avril.

Ocearch est un groupe à but non lucratif qui étiquette les animaux marins pour collecter des données sur eux qui peuvent être transmises aux scientifiques.

Lorsqu’un requin étiqueté nage suffisamment près de la surface de l’eau, son traqueur « ping » avertira les chercheurs de son emplacement.

On ignore encore beaucoup de choses sur les grandes espèces blanches. Le marquage des requins aide les chercheurs à en savoir plus sur les habitudes de migration, et comment et où les requins s’accouplent et élèvent leurs petits.

L’organisation a pour objectif de marquer 100 requins dans tout l’ouest de l’Atlantique Nord.