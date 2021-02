Bretman Rock s’est emparé d’Internet, et ensuite?

Bien que la star semble certainement consciente d’elle-même, il semble que sa mère l’aidera également à garder les pieds sur terre. « Je ne pense pas qu’elle réalise même quoi que ce soit à propos de Bretman Rock », a-t-il déclaré. « Ma mère pense que l’émission n’est diffusée qu’aux Philippines … Ma mère n’a toujours pas une idée de ce que je fais. Elle en a les connaissances de base – elle sait que je fais des vidéos, elle sait que les gens le voir, mais je ne pense pas qu’elle sache à quel point c’est extrême. «

L’extrême n’est pas une exagération. Avec des millions d’yeux connectés à chaque mouvement numérique de Bretman – et le monde de la beauté YouTube battu par le drame et le scandale – le jeune homme de 22 ans envisage d’élargir son CV.

« Je sens que je n’ai jamais fini et je sens que je trouve toujours de nouveaux intérêts dans les choses et, pour le moment, je veux vraiment m’aventurer davantage dans mes talents », a-t-il déclaré. «Je ne veux pas dire que je veux m’éloigner de la communauté de la beauté, mais en même temps, étant si toxique en ce moment, je ne pense vraiment pas appartenir à cette communauté et ce n’est pas les mêmes valeurs que C’était il y a quelques années. Avant, c’était juste une question de maquillage, notre amour pour la beauté, notre amour pour la vanité et maintenant c’est devenu notre amour pour la célébrité et notre amour pour le drame et notre amour pour se détester. Il n’a jamais été à ce sujet . «

Au lieu de cela, il a quelques autres activités en tête, notamment la mode, le théâtre, l’animation et la comédie. Comme il l’a dit, il veut «vraiment m’entraîner pour être le meilleur artiste que je puisse être».

« Je pense vraiment que j’ai ce qu’il faut », a déclaré Bretman, « pour être le meilleur artiste de mon temps. »

De nouveaux épisodes de « MTV’s Suivant: Bretman Rock » sortent sur les réseaux sociaux de MTV les lundis à 16 h HE.