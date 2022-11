Bret Taylor quitte ses fonctions de co-PDG de Salesforce, Marc Benioff reste PDG

Il y a exactement un an, Salesforce a promu Taylor de ses postes de président et chef de l’exploitation au poste de co-PDG aux côtés de Benioff. À cette époque, Benioff décrivait Taylor comme “un chef de file phénoménal de l’industrie qui a contribué à créer un succès incroyable pour nos clients et à stimuler l’innovation dans toute notre entreprise”.

C’est une surprise étant donné que Benioff avait étroitement embrassé Taylor, qui a vendu FriendFeed au parent de Facebook Méta et aidé à créer Google Maps, en tant que jeune leader technologique. Taylor a joué un rôle clé dans l’offre de Salesforce visant à acquérir Slack pour 27,1 milliards de dollars, sa plus importante transaction à ce jour. De nombreux spectateurs ont vu Taylor comme la personne qui pourrait un jour succéder à Benioff à la tête de Salesforce.

Force de vente a déclaré mercredi que Bret Taylor, vice-président et co-PDG du fabricant de logiciels d’entreprise, quittera ses fonctions le 31 janvier 2023, laissant Marc Benioff, son co-fondateur et autre co-PDG, seul responsable de l’entreprise.

Bret Taylor, co-directeur général de Salesforce.com Inc., à droite, et Marc Benioff, co-directeur général de Salesforce.com Inc., portent des oreilles de lapin lors d’un discours à la conférence Dreamforce 2022 à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 20 septembre 2022. Des dizaines de milliers de techniciens s’ébattront cette semaine dans des décorations kitsch sur le thème des parcs nationaux dans le centre-ville de San Francisco alors que la conférence annuelle Dreamforce de Salesforce Inc. revient dans son intégralité après deux années de pandémie.

L’annonce intervient près de trois ans après Keith Block, un Oracle exécutif, à gauche en tant que co-PDG de la société. En février 2020, Keith Block a quitté son poste de co-PDG. Block avait été le chef des opérations de l’entreprise avant d’être promu en 2018.

“Je suis reconnaissant pour six années fantastiques chez Salesforce”, a déclaré Taylor dans un déclaration. “Marc était mon mentor bien avant que je rejoigne Salesforce et l’opportunité de m’associer à lui pour diriger la plus importante société de logiciels au monde est déterminante pour ma carrière. Après de nombreuses réflexions, j’ai décidé de revenir à mes racines entrepreneuriales. Salesforce n’a jamais été aussi pertinent pour les clients, et avec son équipe de direction de premier ordre et l’entreprise qui travaille sur tous les cylindres, c’est maintenant le bon moment pour moi de m’en aller.”

Taylor a rejoint Salesforce suite à l’acquisition par la société de Quip, la startup de logiciels de productivité de Taylor, en 2016. Avec cet accord, il était passé de produits financés par la publicité à des services auxquels les entreprises pouvaient s’abonner.

L’année a été chargée pour Taylor, car il était président de Twitter avant l’acquisition par Elon Musk de la société de réseaux sociaux, un accord conclu le mois dernier. Dans une interview en septembre, Taylor a déclaré que l’accord “ne revient pas beaucoup” lors des réunions avec les clients de Salesforce.

Benioff a déclaré à CNBC qu’il aimait l’idée que quelqu’un partage le rôle de PDG afin qu’il puisse avoir une “stratégie de division pour régner” et qu’il puisse passer du temps à investir, à faire de la philanthropie et à encadrer d’autres chefs d’entreprise.

Taylor a touché une rémunération totale de 22,8 millions de dollars au cours de l’exercice 2022, principalement grâce à des attributions d’actions, selon le dernier dépôt de procuration de la société. C’est en hausse par rapport à 13,9 millions de dollars l’année précédente. Le salaire médian d’un employé de Salesforce au cours de l’année écoulée était de 181 612 dollars, selon le dossier.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.