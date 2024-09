Bret Hart revient sur sa récente expérience à WWE RAW

Bret Hart a eu l’impression qu’il avait pu se retransformer en Hitman pendant quelques minutes lundi soir sur WWE RAW.

Bret Hart, deux fois membre du Temple de la renommée de la WWE, s’est entretenu avec WWE numérique après son apparition sur RAW plus tôt cette semaine et a parlé de ce que cette apparition signifiait pour lui.

« Je n’ai pas simplement supposé ou pris pour acquis qu’ils allaient m’inviter ce soir. Mais chaque fois que j’ai la chance d’être devant les fans de Calgary, parce que je pense que les fans de Calgary remontent à loin. Ils remontent à l’époque où j’avais 18 ou 19 ans et où je faisais de la lutte. C’est donc un bâtiment très spécial et puissant pour moi.

« J’ai beaucoup de bons souvenirs ici, beaucoup de combats pour le titre. Même à l’époque de Stampe Wrestling, j’avais beaucoup de souvenirs ici. C’est donc une sensation assez étrange de marcher lentement vers le ring, de se hisser à nouveau dans le ring et de se retrouver debout au centre du ring en train de parler aux fans. Je ne sais pas si j’avais l’air un peu nerveux parce que je ne suis pas sûr que je l’étais.

« Mais je pense que je me suis retrouvé au milieu du ring pendant quelques secondes, et cette transformation a eu lieu. Je pense que je me suis transformé à nouveau en Bret « The Hitman » Hart pendant une minute pour tout le monde, et c’était amusant pour moi de faire ça. C’était quelque chose de magique qui a été rendu possible par l’amour des fans. »

Il n’y a pas d’endroit comme la maison…

Bret Hart a eu une carrière légendaire dans la lutte professionnelle qui l’a emmené partout dans le monde, mais il n’y a pas d’endroit comme chez soi pour Hitman.

« J’ai aimé travailler dans de nombreuses villes », a déclaré Bret Hart. « J’ai mes villes préférées, mes stades préférés, mes endroits préférés dans différents pays, etc., mais il n’y a pas d’endroit comme chez soi. »

