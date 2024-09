Bret Hart revient sur le retour de WWE Raw et a vu Triple H

Bret Hart a eu le plaisir de se présenter devant les fans de sa ville natale ce lundi.

Alors que WWE Raw se déroulait au Saddledome de Calgary, l’icône canadienne Hart a fait une apparition dans l’émission, marquant la première fois qu’il participait à la programmation de la WWE en deux ans. Hart a participé à un segment avec Gunther et Sami Zayn dans l’épisode, contribuant à la préparation d’un futur match de championnat du monde des poids lourds entre les deux.

La WWE a mis en ligne aujourd’hui une vidéo dans laquelle Hart revient sur l’expérience, affirmant que c’était « magique » de se transformer brièvement en Hitman pour les fans.

« Je n’ai pas simplement supposé ou pris pour acquis qu’ils allaient m’inviter ce soir. Vous savez, chaque fois que j’ai la chance d’être devant les fans de Calgary, parce que je pense que les fans de Calgary sont ceux qui me connaissent le plus. Ils remontent à l’époque où j’avais 18 ou 19 ans et où je luttais. Donc, je veux dire, c’est un bâtiment très spécial et puissant dans lequel je peux entrer. J’ai beaucoup de souvenirs ici. Beaucoup de bons souvenirs. Beaucoup de matchs pour le titre. Beaucoup de – même à l’époque de la lutte du Stampede, j’avais beaucoup de souvenirs ici », a déclaré Hart.

« C’est une sensation assez étrange de descendre lentement vers le ring et de revenir sur le ring et de se retrouver debout au centre du ring en train de parler aux fans. Mais je ne sais pas si j’avais l’air un peu nerveux, parce que je ne suis pas sûr que je l’étais. Mais je pense que rester au milieu du ring pendant quelques secondes, c’est une transformation qui a eu lieu. Je pense que je me suis retransformé en Bret « The Hitman » Hart pendant une minute pour tout le monde. Et c’était amusant pour moi de faire ça, et c’était quelque chose de magique qui a été mis en valeur par l’amour des fans. »

Hart et Paul « Triple H » Levesque ont eu une interaction dans les coulisses du show que la WWE a mis en ligne pour les réseaux sociaux. Levesque a remercié Hart d’être là et a déclaré que son segment était génial.

« Il n’y en a plus beaucoup de ma génération aujourd’hui, donc croiser Triple H est toujours un plaisir », a déclaré Hart à la WWE.

Hart a déclaré que, même s’il a adoré lutter dans de nombreuses villes, il n’y a pas d’endroit comme chez lui à Calgary.

