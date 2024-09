Bret Hart parle de son apparition lors de l’édition du 9 septembre 2024 de WWE RAW à Calgary

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la WWE, Bret Hart, membre du Temple de la renommée de la WWE, a évoqué son apparition lors de l’édition du 9 septembre 2024 de RAW dans sa ville natale de Calgary, en Alberta, au Canada…

« Je n’ai pas simplement supposé ou pris pour acquis qu’ils allaient m’inviter ce soir. Mais, chaque fois que j’ai la chance d’être devant les fans de Calgary, parce que je pense que les fans de Calgary remontent à loin, ils remontent à l’époque où j’avais 18, 19 ans et que je luttais. Donc, je veux dire, c’est un bâtiment très spécial et puissant pour moi. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de bons souvenirs, beaucoup de combats pour le titre, beaucoup de. Même à l’époque du Stampede Wrestling, j’avais beaucoup de souvenirs ici. C’est donc une sensation assez étrange de descendre lentement vers le ring et de se remettre sur le ring et de se retrouver debout au centre de celui-ci en train de parler aux fans. Mais je veux dire, je ne sais pas si j’avais l’air un peu nerveux parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que je l’étais. Mais je pense que rester au milieu du ring pendant quelques secondes, c’est toute cette transformation qui se produit. Je veux dire, je pense que je me suis retransformé en Bret The Hitman pendant une minute pour tout le monde, et c’était amusant pour moi de faire ça, et c’était quelque chose de magique qui a été mis en évidence par l’amour des fans.

Il n’y a plus beaucoup de gens de ma génération qui sont encore là, donc croiser Triple H est toujours un plaisir. J’ai appris à connaître beaucoup de jeunes lutteurs qui sont actuellement au sommet, y compris Sami Zayn, et à bien des égards, j’ai l’impression de marcher à leurs côtés depuis de nombreuses années. J’ai aimé travailler dans tellement de villes et j’ai mes villes préférées, mes arènes préférées et mes endroits préférés dans différents pays, mais il n’y a pas d’endroit comme chez soi.