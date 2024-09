Bret Hart confronté à Gunther sur WWE Raw

Bret Hart a fini par être confronté au champion du monde à Raw.

Wade Barrett et Joe Tessitore ont présenté Hart à la foule de Calgary. Il a déclaré qu’il était fier d’être un champion du monde canadien. Cela a fait surgir le champion du monde actuel, Gunther, qui a qualifié Hart de l’un de ses héros d’enfance. Gunther a ensuite révélé que Hart était le deuxième lutteur préféré de son enfance : Goldberg.

Cela a fait sortir Sami Zayn, portant un maillot de Johnny Gaudreau. Zayn a dit à Gunther qu’il avait eu beaucoup de culot de parler à Hart de cette manière, l’appelant un héros canadien. Zayn a ensuite défié Gunther à nouveau pour un match de titre. Gunther a répondu en partant mais a été arrêté par Hart qui a traité Gunther de lâche jaune et sans couilles. Gunther a commencé à se diriger vers le ring à nouveau mais a été arrêté par Zayn, qui l’a attaqué à l’extérieur. Les officiels ont finalement mis fin à l’altercation alors que le segment se terminait avec Zayn levant la main de Hart.

Après le segment, Triple H a posté une vidéo de lui félicitant Hart pour X :

Hart est apparu dans un segment plus tard dans l’émission pour féliciter Natalya, qui a fait son retour à la WWE en tant que partenaire mystère de Zelina Vega et Lyra Valkyria. Ensemble, elles ont vaincu The Pure Fusion Collective.

Accès exclusif aux podcasts et newsletters