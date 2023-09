Bret Baier interviewe le prince saoudien : paix avec Israël, liens avec le 11 septembre, craintes nucléaires iraniennes : « on ne peut pas voir un autre Hiroshima »

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, dans sa première interview avec un grand réseau d’information américain depuis 2019, a abordé les controverses qui ont tourmenté son pays et son gouvernement au cours des dernières années.

« L’Arabie saoudite est si grande, donc je suis sûr que presque tout le monde, directement ou indirectement, a quelque chose à voir avec l’Arabie saoudite », a déclaré ben Salmane dans une interview avec Bret Baier, présentateur politique en chef de Fox News et présentatrice et rédactrice en chef de « Special Report with Bret Baier ».

Baier a passé une semaine en Arabie saoudite à interviewer divers membres du gouvernement et des propriétaires d’entreprises locales avant son entretien historique avec le prince héritier sur l’île artificielle de Sindalah, construite dans la mer Rouge. Une fois face-à-face avec le leader de l’économie en croissance rapide du G20, Baier a veillé à aborder les lois controversées et les incidents impliquant l’Arabie Saoudite.

Au premier rang de ces rangs, le meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi en 2018, dont la CIA a conclu que Ben Salmane avait personnellement ordonné. Khashoggi avait écrit plusieurs articles critiques à l’égard du prince héritier, et les services de renseignement américains affirment que l’opération visant à tuer Khashoggi – impliquant 15 personnes qui lui ont tendu une embuscade et l’ont assassiné – n’aurait pas pu avoir lieu sans le consentement direct de Ben Salman.

Ben Salmane a déclaré à Baier que « toute personne impliquée » dans le meurtre de Khashoggi purgeait une peine de prison et devait « faire face à la loi ».

« Nous prenons toutes les mesures juridiques que n’importe quel pays a prises… Nous l’avons fait en Arabie Saoudite et l’affaire est en train d’être classée », a-t-il déclaré. « En outre, nous essayons de réformer le système de sécurité pour être sûrs que ce genre d’erreurs ne se reproduise plus, et nous pouvons constater qu’au cours des cinq dernières années, rien de tout cela ne s’est produit. Cela ne fait pas partie de ce que fait l’Arabie saoudite. »

Il a qualifié l’incident d' »erreur » « douloureuse » et a déclaré qu’il s’efforçait de réformer le système du pays « dans les règles » pour garantir que « tout le monde soit en sécurité ».

Baier a également évoqué les liens de l’Arabie saoudite avec l’attaque du 11 septembre, au cours de laquelle 15 des 19 pirates de l’air qui ont exécuté le plan étaient des citoyens saoudiens.

Ben Salmane a rejeté l’accusation selon laquelle son gouvernement aurait facilité ou soutenu les attaques, soulignant les diverses attaques planifiées et exécutées par Oussama ben Laden contre l’Arabie saoudite dans les années 1990, admettant qu’il avait réussi à recruter des Saoudiens pour aider sa cause, mais que cela « ne cela n’a aucun sens » que le pays lui-même aide un homme qui lui fait activement du mal.

« Après cela, en tuant des Saoudiens et des étrangers à cette époque en Arabie Saoudite, il est notre ennemi et il est l’ennemi américain », a souligné ben Salmane.

L’une des préoccupations les plus pressantes de la politique étrangère américaine est le programme nucléaire iranien, que l’administration Biden a cherché à limiter en ressuscitant le Plan d’action global commun (JCPOA) de l’ère Obama. Le mois dernier, l’administration Biden a accepté de permettre à l’Iran d’accéder à environ 6 milliards de dollars d’actifs gelés à des fins humanitaires en échange de cinq Américains détenus.

Ben Salmane a fait valoir que l’accord représente une « étape » positive dans les négociations et qu’il espère que l’Iran utilisera l’argent à de bonnes fins pour encourager le monde à « faire plus ».

Mais interrogé sur la possibilité pour l’Iran d’obtenir une arme nucléaire et sur ce que cela signifie pour l’Arabie saoudite, le prince héritier n’a pas mâché ses mots et a clairement déclaré que si l’Iran obtenait un jour une telle arme, l’Arabie saoudite « devrait s’en procurer une ». pour des raisons de sécurité, pour équilibrer les pouvoirs. »

« Nous sommes inquiets si un pays se dote de l’arme nucléaire : c’est une mauvaise décision », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas besoin d’acquérir l’arme nucléaire parce que vous ne pouvez pas l’utiliser. »

« Tout pays utilisant une arme nucléaire signifie qu’il est en guerre avec le reste du monde », a-t-il ajouté. « Le monde ne peut pas voir un autre Hiroshima. Si le monde voit 100 000 morts, cela signifie que vous êtes en guerre avec le reste du monde. »

« Donc, pour utiliser cet effort pour parvenir à une arme nucléaire, parce que vous ne pouvez pas l’utiliser si vous l’utilisez, vous devez mener un grand combat avec le reste du monde. »

Interrogé sur les efforts visant à « normaliser » les relations avec Israël, ben Salmane a également rejeté les informations selon lesquelles l’Arabie saoudite aurait suspendu les négociations, ce qui, selon lui, était « faux ».

« Chaque jour nous nous rapprochons, il semble que ce soit pour la première fois vraiment sérieux. Nous voyons comment ça se passe », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait que son pays pourrait travailler avec Israël, quel que soit le responsable, qualifiant cet accord de « plus grand accord historique depuis la fin de la guerre froide », qui, selon lui, reposerait sur des accords liés au traitement des Palestiniens.

« Si nous parvenons à un accord qui réponde aux besoins des Palestiniens et calme la région, nous allons travailler avec ceux qui sont là », a-t-il déclaré, réitérant qu’il ne pouvait pas entrer plus dans les détails mais qu’il souhaitait voir « une vie belle pour les Palestiniens ».

Le prince héritier a éludé une question relative à un investissement de 2 milliards de dollars dans le fonds de Jared Kushner provenant du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, chargé d’investir l’argent de la famille royale dans le monde entier.

Lorsqu’on lui a demandé si cela créait un conflit d’intérêts et si la famille royale retirerait l’argent si Donald Trump était réélu, ben Salmane a insisté : « si c’est légal, quel est le problème ?

« Si ce n’est pas légal, alors, c’est certain, nous devons trouver une solution, mais si c’est légal, quel est le problème ? » il a dit.

Ben Salmane a répondu sans détour aux accusations de « lavage sportif », par lesquelles beaucoup accusent l’Arabie saoudite d’investir de l’argent dans des équipes sportives et étrangères uniquement pour changer ou améliorer l’image du pays à l’étranger.

Le prince héritier a plutôt salué l’intérêt croissant pour le sport dans le pays et a souligné la croissance du PIB résultant d’un intérêt mondial accru.

« Si le lavage sportif augmente mon PIB d’un pour cent, alors je continuerai à pratiquer le lavage sportif », a-t-il déclaré. « Je m’en fiche. Un pour cent de croissance du PIB grâce au sport et je vise un autre pour cent et demi – appelez ça comme vous voulez, nous allons obtenir ce un et demi. pour cent. »

L’interview complète de Bret Baier avec le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane peut être visionnée dans l’épisode de mercredi de « Special Report ».