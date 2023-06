Bret Baier de Fox News riposte au théoricien du complot de Trump après que l’ex-président semble s’être incriminé dans une interview

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’un des journalistes vedettes de Fox News s’est retrouvé à se battre contre ses propres téléspectateurs après une apparition de l’ancien président Donald Trump dans son émission qui, selon de nombreux observateurs indépendants, était préjudiciable à la crédibilité de l’ex-président.

Bret Baier a remporté les compliments de ses collègues des médias cette semaine pour l’interview sans fondement avec l’ex-président, qui a été diffusée en deux parties mardi et mercredi. Mais la réaction des fans de l’ex-président deux fois inculpé a été moins enthousiaste.

Un commentateur, un partisan de Trump à carreaux bleus, a écrit un tweet attaquant à la fois l’interview et le prochain concert de Baier modérant le premier débat primaire républicain, qui se tiendra le 23 août. Ils ont attaqué Baier en tant que «porte-parole de Murdoch» et ont suggéré à M. Trump de sauter le débat sur Fox.

Un deuxième commentateur a alors apparemment admis que M. Trump avait dit quelque chose d’incriminant au cours de leur discussion, tout en se demandant si le journaliste s’était coordonné avec le ministère de la Justice.

« Bret et Marthe [MacCallum], deux anti-Trumpers, animeront le premier débat du GOP. Pourquoi diable Trump se montrerait-il à cela? Surtout après cette interview qui était en fait un débat entre le porte-parole Trump & Murdoch. N’oubliez pas que Murdoch est à fond pour DeSanctimonious ! a écrit le premier critique, Alex Bruesewitz.

Le deuxième tweeter a ajouté: «La grande question est de savoir si @BretBaier a eu des contacts avec le DOJ pour essayer de piéger @realDonaldTrump pour qu’il s’incrimine. Qui a écrit ses questions. Le DOJ utilisera son entretien contre lui.

Baier a catégoriquement rejeté cette conspiration dans une courte déclaration : « Je vais répondre à cela. Non. J’ai écrit mes propres questions. Et franchement, je ne savais pas que j’obtiendrais beaucoup sur les questions de l’acte d’accusation en supposant qu’il pourrait dire qu’il ne pouvait pas en parler. Merci d’avoir regardé. »

Il continuerait plus tard à retweeter avec approbation un autre téléspectateur qui a pris une photo moqueuse d’un troisième critique de l’interview de Trump.

Les commentaires sont un signe de la situation de plus en plus difficile dans laquelle se trouvent Baier et d’autres du côté des nouvelles de Fox.

Leur réseau fait face à une baisse d’audience suite à l’éviction de l’animateur d’opinion vedette Tucker Carlson, et à la défaveur croissante de l’audience largement pro-Trump de la chaîne à l’égard de tout journalisme qui entre en conflit avec les théories du complot de l’ancien président.

Baier a touché un nerf avec l’ancien président dans le segment de l’interview qui a été diffusé mardi, alors qu’il rejetait l’affirmation de M. Trump selon laquelle les élections de 2020 avaient été volées et le pressait d’admettre que tous ses efforts pour prouver le contraire avaient échoué.

Mais ce n’était pas le seul moment où les deux hommes se sont affrontés lors de la discussion. Baier interrogerait également M. Trump sur sa nouvelle volonté d’étendre l’utilisation de la peine de mort aux personnes reconnues coupables de vente de stupéfiants, un plan qui aurait probablement peu ou pas de chance de succès d’être adopté.

Le journaliste de Fox a noté qu’une femme que M. Trump s’attribuait publiquement et admirait pour avoir commué sa peine aurait plutôt été exécutée dans le cadre de son plan, forçant l’ex-président à renoncer à sa position dure et à qualifier que les degrés de gravité seraient idéalement considérés sous ce système imaginaire.