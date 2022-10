Brest demande une enquête sur un commentaire raciste présumé visant Islam Slimani par le capitaine de Clermont

Le club français de Brest a demandé à la commission de discipline de la ligue française d’enquêter sur les allégations d’un de ses joueurs selon lequel il aurait été la cible d’insultes racistes lors d’un match de championnat.

L’attaquant algérien Islam Slimani a déclaré qu’il avait été traité de “sale blédard” – un terme français péjoratif pour décrire les immigrés d’Afrique du Nord – par le capitaine de Clermont Johan Gastien lors de la victoire 3-1 de Brest dimanche.

Le club a déclaré lundi dans un communiqué qu’il “ne peut pas accepter” de tels abus et a demandé à la commission de discipline “de faire la lumière” sur l’affaire.

Clermont a exprimé son soutien à Gastien, qui a nié avoir tenu ces propos.

“Après plus de 400 matchs en tant que professionnel, dans quatre clubs différents et contre de nombreuses équipes, je n’aurais jamais cru qu’un jour je serais accusé d’un tel remarques », a déclaré Gastien. “Je me sens profondément affecté en tant qu’homme. Ce n’est pas conforme à mes valeurs et à mon éducation. Je n’ai jamais été une personne raciste et je condamne fermement quiconque ferait de telles remarques. »

