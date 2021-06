Brésil vs Venezuela – Rapport de match de football – 13 juin 2021

Le Brésil a ouvert sa campagne de Copa America avec une victoire 3-0 sur le Venezuela dimanche. Getty

Le Brésil a lancé une autre Copa America à domicile avec une confortable victoire 3-0 sur le Venezuela à Brasilia dimanche, avec Marquinhos, Neymar et Gabriel Barbosa fournissant les objectifs pour bien démarrer la campagne des hôtes.

le Selecao a ouvert le score à la 23e minute, profitant de l’un des six corners en première mi-temps. Le service de Neymar a fait le tour de la surface avant de tomber à la cuisse de Marquinhos. Le gardien vénézuélien Joel Graterol trébuchant dans la mauvaise direction, l’arrière central du Paris Saint-Germain a réglé le ballon et l’a fait rouler dans le filet.

Richarlison avait le ballon au fond des filets deux minutes plus tard, semblant donner au Brésil un avantage de deux buts, seulement pour être déclaré hors-jeu et le but rappelé. Et à la demi-heure de jeu, Neymar s’est frayé un chemin dans une opportunité de tir gratuit du haut de la surface, seulement pour mettre son effort juste après le poteau.

Les occasions manquées se poursuivraient en seconde période. Sept minutes après la mi-temps, Gabriel Jesus a fait un centre bas dans la surface, Neymar arrivant sans marque au deuxième poteau, mais le n ° 10 brésilien n’a pas pu entrer en contact avec son effort de glisse.

Mais le Brésil obtiendrait son deuxième à la 64e minute lorsque Neymar s’est converti sur place, envoyant Graterol dans le mauvais sens et roulant froidement le ballon dans le coin inférieur droit. Les hôtes ont reçu le penalty après que Yohan Cumana ait battu Danilo près de la signature.

Gabriel Barbosa en a marqué trois après avoir réussi un centre de Neymar à la 89e minute, mettant le résultat hors de tout doute.

Le Brésil sera ensuite en action jeudi, lorsqu’il affrontera le Pérou. Le Venezuela plus tôt dans la journée face à la Colombie.