Brésil vs. Pérou – Rapport de match de football – 17 juin 2021

Neymar et Alex Sandro ont marqué pour le Brésil alors qu’ils battaient le Pérou 4-0 jeudi soir pour maintenir un début parfait pour leur campagne de Copa America 2021 dans le groupe B.

Le sélectionneur brésilien Tite a apporté six changements à l’équipe qui a battu le Venezuela 3-0 dimanche, mais c’était toujours un très bon onze avec Neymar et Thiago Silva toujours dans la formation.

Les hôtes ont commencé le match à un rythme tranquille, mais ont pris l’avantage à la 12e minute lorsque Gabriel Jesus a fait une passe intelligente à Alex Sandro et il a écrasé son tir devant le gardien péruvien Pedro Gallese.

Le Brésil avait la meilleure des chances, mais le Pérou avait en fait plus de possession de balle, aucune équipe n’ayant marqué pour le reste de la mi-temps alors que le Selecao a pris une avance de 1-0 à la pause.

Tite a effectué deux changements à la mi-temps, faisant entrer Richarlison et Everton Ribeiro pour Gabriel Barbosa et Everton, respectivement.

Neymar, qui était en grande partie anonyme dans les 60 premières minutes, semblait avoir gagné un penalty juste après l’heure de jeu, mais après un contrôle VAR, l’arbitre a renversé à juste titre la décision.

Le but était le cinquième de Neymar lors de ses cinq derniers matchs en compétition internationale et l’a placé à moins de neuf d’égaler le record de buts de tous les temps de Pelé pour le Brésil.

Cependant, quelques minutes plus tard, la star du Paris Saint-Germain a trouvé le fond des filets avec un virage rapide et a tiré de l’extérieur de la surface de réparation pour battre Gallese et doubler l’avance du Brésil.

Une séquence de passes brésiliennes vintage a conduit au troisième du Brésil, avec Everton Ribeiro rentrant à bout portant d’un centre de Richarlison parfaitement pondéré pour mettre les trois points dans le sac.

Pour ajouter encore plus de brillance au score, Richarlison a marqué un autre pour le Brésil, tirant sur Gallese alors qu’il était allongé au sol après que le gardien péruvien ait sauvé son premier effort.

Le Brésil, qui mène son groupe avec six points, affrontera la Colombie, deuxième, le 23 juin prochain et terminera sa campagne contre l’Équateur quatre jours plus tard avec quatre des cinq équipes de chaque groupe se qualifiant pour les huitièmes de finale.