Brésil vs Ghana – Rapport de match de football – 23 septembre 2022

Richarlison a marqué deux fois pour le Brésil lors de son avant-dernier échauffement avant Qatar 2022. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Richarlison a marqué deux fois alors que le Brésil a battu le Ghana avec une confortable victoire 3-0 lors d’un match amical au Havre, en France, vendredi.

La performance du Brésil en première mi-temps a donné aux fans de nombreuses raisons d’être enthousiasmés par une jeune équipe qui se dirige vers la Coupe du monde lorsqu’elle tentera de décrocher un sixième titre record.

Ils ont dominé le Ghana dès le début avec un jeu de pressing agressif mettant en vedette les attaquants Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison et Neymar, qui ont délivré deux passes décisives.

Marquinhos a ouvert le score après neuf minutes avec une tête de balle sur un corner de Raphinha.

Richarlison a prolongé l’avance 19 minutes plus tard avec une première frappe précise du bord de la zone dans le coin inférieur gauche.

– Suivi des actions de la Coupe du monde : qui est chaud, qui n’est pas devant le Qatar

L’attaquant de Tottenham Hotspur a ajouté le troisième cinq minutes avant la mi-temps avec une tête intelligente sur un coup franc de Neymar.

“J’espère que les supporters brésiliens croient davantage en moi car ici, dans l’équipe nationale, je marque beaucoup”, a déclaré Richarlison. “Je porte le maillot numéro neuf et chaque fois que je le porte, je marque un but. Je viens ici et je fais mon travail tranquillement.”

Avec la victoire assurée et de fortes pluies tombant en Normandie, les quintuples champions du monde se sont calmés en seconde période alors que le manager Tite a envoyé plusieurs remplaçants.

Antony a failli marquer le quatrième à la 75e minute sur un centre de Lucas Paqueta après une belle combinaison entre le milieu de terrain de West Ham et Neymar.

L’attaquant du Paris St Germain a joué les 90 minutes en tant que milieu de terrain offensif.

Neymar a presque marqué un but brillant à la 80e minute après avoir sprinté devant trois défenseurs, mais a envoyé son tir juste à côté et il a lancé une superbe frappe à longue distance devant le poteau.

Le Brésil affronte la Tunisie à Paris mardi, son dernier match avant son match d’ouverture du Groupe G de la Coupe du monde contre la Serbie le 24 novembre.